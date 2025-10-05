F1 - Lewis Hamilton sanctionné : C’est le choc !

Pierrick Levallet

Pour Lewis Hamilton, tout ne s’est pas passé comme prévu lors du Grand Prix de Singapour ce dimanche. Arrivé en septième position, le pilote de Ferrari a finalement écopé d’une pénalité et a donc été rétrogradé à la huitième place. Fernando Alonso a d’ailleurs été choqué par le Britannique, qui continuait à rouler malgré une panne de freins.

Le Grand Prix de Singapour ne s’est pas déroulé de la meilleure des façons pour Lewis Hamilton. Le Britannique a écopé d’une sanction pour non-respect des limites de piste. Victime d’une panne de freins, le pilote de Ferrari a perdu sa septième place et a donc été classé huitième ce dimanche. Fernando Alonso a d’ailleurs été absolument choqué par le fait que le septuple champion du monde puisse encore être autorisé à rouler sur la piste de Singapour.

«Je n’arrive pas à y croire» « Je n’arrive pas à y croire » a d’abord répété le pilote d’Aston Martin à sa radio, dans des propos rapportés par NextGen-Auto. « Est-ce que c’est sûr de conduire sans freins ? Cinq secondes, minimum. Pour moi, on ne peut pas conduire quand la voiture n’est pas sûre, vous savez. Parfois, on essaie de me disqualifier sans rétroviseur, et là, on n’a plus de freins, et tout va bien ? J’en doute » a ensuite ajouté Fernando Alonso.