F1 : Nouvelle menace pour Verstappen, il lâche une grosse annonce !

Vainqueur du Grand Prix de Singapour dimanche, sa deuxième victoire de la saison, George Russell est prêt « à passer à l’étape suivante ». Si Lando Norris et Oscar Piastri semblent les seuls à pouvoir concurrencer Max Verstappen à l’heure actuelle, le pilote Mercedes se dit en mesure de se battre pour un titre de champion du monde.

Après sa magnifique pole position obtenue samedi en qualifications, George Russell a confirmé dimanche en remportant sa deuxième victoire de la saison lors du Grand Prix de Singapour. Une course que le pilote Mercedes a dominée de bout en bout devant Max Verstappen, deuxième, et Lando Norris, troisième.

« Je me sens plus complet, plus confiant » « Je me sens plus complet, plus confiant. Je sais exactement ce que je dois faire dans certaines circonstances. Bien sûr, j'étais nerveux avant la course, mais c'est normal et je ne ressentais pas de pression supplémentaire. J'avais simplement l'impression que c'était une course comme les autres, je savais que j'avais une chance de gagner et cela m'allait bien », a confié George Russell, dans des propos relayés par L’Équipe.