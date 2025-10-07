F1 - Transfert de Verstappen : La grande annonce de Mercedes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, on a énormément parlé d'une potentielle arrivée de Max Verstappen chez Mercedes en 2026. Finalement, ce dossier s'est refermé et a potentiellement été remis à plus tard. Le Néerlandais restera donc chez Red Bull la saison prochaine et au sein des Flèches d'Argent, on a fait une grande saison pour le futur duo de pilotes.

Le feuilleton Max Verstappen a animé les rumeurs dans le paddock au cours des derniers mois. Aujourd'hui chez Red Bull et sous contrat jusqu'en 2028, le Néerlandais avait été annoncé chez Mercedes à partir de la saison et il était même question d'un accord avec Toto Wolff. Bien évidemment, ça a fait beaucoup de bruit, mais voilà que Verstappen a fini, lui-même, par mettre fin à tout ça, assurant qu'il resterait chez Red Bull la saison prochaine. Quid maintenant des pilotes qui seront chez Mercedes en 2026 ?

« Nous ferons bientôt une annonce » Faisant actuellement la paire chez Mercedes, George Russell et Kimi Antonelli n'ont donc plus la menace Max Verstappen au-dessus de leur tête. D'ailleurs, pour l'Anglais et l'Italien, l'avenir devrait continuer de s'écrire au sein de leur écurie actuelle. En effet, en marge du dernier Grand Prix à Singapour, rapporté par Auto Hebdo, Toto Wolff a assuré à propos d'une prolongation des deux pilotes : « Ne vous inquiétez pas, nous ferons bientôt une annonce. (...) Oui, les deux sont confirmés ».