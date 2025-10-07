F1 - Transfert de Verstappen : La grande annonce de Mercedes !

Au cours des derniers mois, on a énormément parlé d'une potentielle arrivée de Max Verstappen chez Mercedes en 2026. Finalement, ce dossier s'est refermé et a potentiellement été remis à plus tard. Le Néerlandais restera donc chez Red Bull la saison prochaine et au sein des Flèches d'Argent, on a fait une grande saison pour le futur duo de pilotes.
Le feuilleton Max Verstappen a animé les rumeurs dans le paddock au cours des derniers mois. Aujourd'hui chez Red Bull et sous contrat jusqu'en 2028, le Néerlandais avait été annoncé chez Mercedes à partir de la saison et il était même question d'un accord avec Toto Wolff. Bien évidemment, ça a fait beaucoup de bruit, mais voilà que Verstappen a fini, lui-même, par mettre fin à tout ça, assurant qu'il resterait chez Red Bull la saison prochaine. Quid maintenant des pilotes qui seront chez Mercedes en 2026 ?
« Nous ferons bientôt une annonce »
Faisant actuellement la paire chez Mercedes, George Russell et Kimi Antonelli n'ont donc plus la menace Max Verstappen au-dessus de leur tête. D'ailleurs, pour l'Anglais et l'Italien, l'avenir devrait continuer de s'écrire au sein de leur écurie actuelle. En effet, en marge du dernier Grand Prix à Singapour, rapporté par Auto Hebdo, Toto Wolff a assuré à propos d'une prolongation des deux pilotes : « Ne vous inquiétez pas, nous ferons bientôt une annonce. (...) Oui, les deux sont confirmés ».
« Antonelli restera chez Mercedes F1 en 2026, à 100% »
George Russell et Kimi Antonelli chez Mercedes en 2026, ça a désormais le mérite d'être clair. Toto Wolff l'avait d'ailleurs déjà récemment fait savoir en ce qui concerne le pilote italien. En effet, le dirigeant de Mercedes avait assuré : « Les spéculations concernant Alpine et Williams sont complètement absurdes. Zéro vérité. Il restera chez Mercedes F1 en 2026, à 100% ».