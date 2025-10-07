F1 - Ferrari : Charles Leclerc balance sur son calvaire !

Alors qu'il ne reste que 6 Grands Prix avant la fin de la saison, l'écurie Ferrari n'a toujours pas réussi à gagner. Lewis Hamilton n'a jamais vraiment été dans le coup tandis que Charles Leclerc oscille entre coups d'éclat et déceptions. 6ème à Singapour, le Monégasque a regretté le fait que Ferrari était une fois de plus un ton en dessous par rapport à ses adversaires.
Seulement 5ème du classement des pilotes cette année, Charles Leclerc sera probablement déçu par sa saison si les choses se terminaient ainsi. Le pilote Ferrari, déjà vainqueur à 8 reprises en Formule 1 dans sa carrière, n'a toujours pas réussi à passer la ligne d'arrivée en tête cette année. Une situation qui pèse lourd mais le constat est implacable pour Leclerc : il n'a pas les moyens de rivaliser avec sa voiture.
Charles Leclerc encore impuissant
A Singapour, Charles Leclerc a enchaîné une 5ème course consécutive sans podium. Le pilote de 27 ans a terminé 6ème derrière les McLaren, les Mercedes et la Red Bull de Max Verstappen avec un certain écart, ce qui prouve bien que Ferrari a du mal en ce moment. « A partir du huitième tour, il s’agissait essentiellement de gérer les freins. Je pense que tout le monde doit gérer cela dans une certaine mesure sur un circuit comme celui-ci. Mais je pense que nous étions dans la pire des situations, ce qui rendait les choses extrêmement difficiles. Toute notre course a été très délicate » rapporte-t-il après la course, comme rapporté par Nextgen-Auto.
Ferrari en danger, Leclerc est découragé
Avec ce résultat, Charles Leclerc ne permet pas à Ferrari de faire une bonne opération au classement des constructeurs. En effet, Mercedes occupe désormais la 2ème place avec un petit écart de 27 points sur l'écurie italienne et Red Bull fait un très bon retour ces dernières semaines, ne pointant qu'à 8 unités de Ferrari. Une situation qui ne surprend pas le pilote monégasque. « Malheureusement, nous n’avons pas la voiture nécessaire pour rivaliser avec les pilotes de tête. McLaren a toujours eu le même écart sur nous depuis le début de l’année. Red Bull a fait un pas en avant depuis Monza et a atteint le même niveau que McLaren. Mercedes est désormais au même niveau que McLaren et Red Bull, et puis il y a nous. Ce n’est évidemment pas facile, car on veut se battre pour obtenir de meilleures positions. Mais pour l’instant, on a l’impression d’être en quelque sorte des passagers de la voiture et on ne peut pas en tirer beaucoup plus. Évidemment, après une année comme celle de l’année dernière, où vous vous battez pour le championnat du monde des constructeurs et où vous arrivez avec de grandes attentes, vous êtes déçu dès le début » glisse Leclerc.