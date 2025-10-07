F1 - Ferrari : Charles Leclerc balance sur son calvaire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il ne reste que 6 Grands Prix avant la fin de la saison, l'écurie Ferrari n'a toujours pas réussi à gagner. Lewis Hamilton n'a jamais vraiment été dans le coup tandis que Charles Leclerc oscille entre coups d'éclat et déceptions. 6ème à Singapour, le Monégasque a regretté le fait que Ferrari était une fois de plus un ton en dessous par rapport à ses adversaires.

Seulement 5ème du classement des pilotes cette année, Charles Leclerc sera probablement déçu par sa saison si les choses se terminaient ainsi. Le pilote Ferrari, déjà vainqueur à 8 reprises en Formule 1 dans sa carrière, n'a toujours pas réussi à passer la ligne d'arrivée en tête cette année. Une situation qui pèse lourd mais le constat est implacable pour Leclerc : il n'a pas les moyens de rivaliser avec sa voiture.

Charles Leclerc encore impuissant A Singapour, Charles Leclerc a enchaîné une 5ème course consécutive sans podium. Le pilote de 27 ans a terminé 6ème derrière les McLaren, les Mercedes et la Red Bull de Max Verstappen avec un certain écart, ce qui prouve bien que Ferrari a du mal en ce moment. « A partir du huitième tour, il s’agissait essentiellement de gérer les freins. Je pense que tout le monde doit gérer cela dans une certaine mesure sur un circuit comme celui-ci. Mais je pense que nous étions dans la pire des situations, ce qui rendait les choses extrêmement difficiles. Toute notre course a été très délicate » rapporte-t-il après la course, comme rapporté par Nextgen-Auto.