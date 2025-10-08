F1 - «Il va peut-être partir» : La bombe lâchée sur Lewis Hamilton et Ferrari !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La première année de Lewis Hamilton chez Ferrari ne se déroule pas comme il l’avait imaginé, avec une sixième place au classement général. Aux yeux de Jenson Button, les nouvelles réglementations de la saison 2026 pourraient sceller l'avenir du pilote britannique, en quête de son huitième titre mondial.

Venu chez Ferrari avec l’ambition d’aller chercher un huitième titre de champion du monde, Lewis Hamilton est encore loin du compte. La première saison du Britannique est compliquée avec une sixième place au classement général, sans aucun podium au compteur, tandis que son coéquipier Charles Leclerc en totalise cinq. Pour son compatriote Jenson Button, la prochaine saison s’annonce déjà décisive pour l’avenir de Lewis Hamilton.

« En 2026, nous verrons soit Lewis au meilleur de sa forme, soit un Lewis qui va peut-être partir » Et pour cause, l’ancienne star de Mercedes s'est engagée pour au moins deux ans avec Ferrari, soit jusqu’à la fin de la saison 2026, qui pourrait être sa dernière à la Scuderia si les résultats ne s’améliorent pas selon Jenson Button. « Avec le changement de réglementation, qui est énorme pour l’année prochaine, c’est à ce moment-là que nous verrons soit Lewis au meilleur de sa forme, soit un Lewis qui va peut-être partir », estime le Britannique au micro de Sky Sports, rapporté par Nextgen-Auto.