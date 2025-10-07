F1 - Clash : Lewis Hamilton humilie Fernando Alonso sur Instagram !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Fernando Alonso n'avait pas manqué d'afficher sa colère après la bagarre musclée dans les derniers virages du Grand Prix de Singapour avec Lewis Hamilton, le pilote Ferrari lui a répondu avec un tacle à peine dissimulé sur Instagram.

Les derniers tours du Grand Prix de Singapour ont été particulièrement mouvementés, notamment entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Alors que le pilote Ferrari avait perdu ses freins, l'Espagnol a bouché un retard de plus de 30 secondes en deux tours, mais n'a pas réussi à doubler son vieux rival qui a d'ailleurs été pénalisé pour son pilotage après la course. Mais à l'arrivée, Alonso criait au scandale à la radio. « Je n’en crois pas mes yeux, putain. Même si vous n’avez pas de freins, vous ne pouvez pas vraiment sortir de la piste, car nous devons tous rester sur la piste, avec ou sans freins. A vous d’adapter votre vitesse encore plus. Même s’il bénéficie toujours d’une certaine tolérance de la part de la FIA », lâchait le pilote Aston Martin, furieux contre Lewis Hamilton.

Hamilton répond à Alonso ! Et bien évidemment, cela a poussé le septuple champion du monde à réagir. Par le biais d'une story Instagram, Lewis Hamilton a lâché un tacle à peine dissimulé à Fernando Alonso, en publiant un extrait d’une vieille sitcom britannique, One Foot in the Grave, dans lequel on voit l'un des personnages, Victor Meldrew, répéter sans arrêt la même phrase : « I don’t believe it! » («Je n’y crois pas !»). Jusque-là, difficile de voir le lien avec Fernando Alonso, sauf que Lewis Hamilton ajoute sa touche personnelle : « Dix-huit ans de... ». Et sachant que la rivalité entre les deux pilotes a débuté en 2007 lorsqu'ils étaient coéquipiers chez McLaren, le lien est tout de suite plus clair.