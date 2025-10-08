F1 - Transfert avec Verstappen : «Ce sera très chaud», coup de tonnerre pour Charles Leclerc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la plupart des positions semblent figées sur la grille pour 2026, c'est en revanche beaucoup plus incertain pour 2027 puisque l'avenir de Max Verstappen n'est pas garanti chez Red Bull et son éventuel transfert pour engendrer un gros jeu de chaises musicales sur le marché. L'agent de Charles Leclerc annonce même que cela risque d'être très chaud.

Malgré le changement de réglementation important, la grille pour 2026 est globalement connue, mise à part le second pilote chez Alpine ainsi que chez Red Bull, mais ce baquet se joue entre Yuki Tsunoda et Isack Hadjar. Pour le reste, tout est réglé. En revanche, plusieurs contrats s'achèvent à l'issue de la saison prochaine et la hiérarchie qui se dessinera pourrait clairement influencer le marché en 2027. D'ailleurs, tout le monde attendra de savoir ce que décidera Max Verstappen, dont le nom circule toujours chez Mercedes. Un transfert qui aurait une influence considérable pour les autres pilotes y compris Charles Leclerc, comme l'explique son manager Nicolas Todt.

«Ce sera très chaud» en 2027, le clan Leclerc prévient ! « Ce sera très chaud ! Beaucoup de pilotes attendent de voir comment chaque équipe aura travaillé et quelle sera la qualité de leur voiture pour dire "je veux rester dans mon équipe" ou ’je veux aller dans une autre équipe parce qu’elle fait un meilleur travail. Charles est l’un des meilleurs talents de sa génération, avec Max Verstappen et quelques autres. Aujourd’hui, nous avons une bonne voiture, mais elle n’est pas suffisante pour remporter le titre. Nous espérons que l’année prochaine, Ferrari aura une très bonne voiture avec les nouvelles réglementations », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.