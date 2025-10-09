F1 : Red Bull change tout, c’est le choc pour Verstappen !

Deuxième du Grand Prix de Singapour, Max Verstappen n’a rien pu faire contre George Russell (Mercedes). Alors qu’il visait un troisième succès consécutif, le pilote néerlandais aurait été clairement surpris par les changements apportés par Red Bull sur sa monoplace entre les essais libres et la course dimanche dernier. Explications.
Engagé dans une fin de saison complètement folle, Max Verstappen aurait aimé réaliser la passe de trois et remporter un troisième succès consécutif le week-end dernier à Singapour. Mais le quadruple champion du monde a été battu par George Russell. S’il a terminé devant les deux McLaren, Verstappen a été très surpris des changements apportés par son écurie sur sa monoplace.
« C’est très difficile à contrôler et c’est pour cette raison que j’ai parfois bloqué »
« La voiture poussait tout le temps lors des rétrogradages. J’ai dû beaucoup ajuster l’équilibre. Lors des rétrogradages, la voiture pousse, mais en termes d’équilibre, on a un survirage. C’est très difficile à contrôler et c’est pour cette raison que j’ai parfois bloqué. Il s’agissait davantage de survivre et d’essayer de conserver la deuxième place », confie ainsi Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« J’ai été surpris par les problèmes de boîte de vitesses »
« Bien sûr, j’ai été surpris par les problèmes de boîte de vitesses. Nous n’avions pas fait de très bons longs runs lors des séances d’essais libres, personne d’ailleurs n’en avait fait. Mais pendant le week-end, nous avons dû apporter quelques modifications à la voiture. Je pense que cela a encore eu un impact négatif sur la course », conclut Verstappen.