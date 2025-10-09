F1 : Red Bull change tout, c’est le choc pour Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Deuxième du Grand Prix de Singapour, Max Verstappen n’a rien pu faire contre George Russell (Mercedes). Alors qu’il visait un troisième succès consécutif, le pilote néerlandais aurait été clairement surpris par les changements apportés par Red Bull sur sa monoplace entre les essais libres et la course dimanche dernier. Explications.

Engagé dans une fin de saison complètement folle, Max Verstappen aurait aimé réaliser la passe de trois et remporter un troisième succès consécutif le week-end dernier à Singapour. Mais le quadruple champion du monde a été battu par George Russell. S’il a terminé devant les deux McLaren, Verstappen a été très surpris des changements apportés par son écurie sur sa monoplace.

« C’est très difficile à contrôler et c’est pour cette raison que j’ai parfois bloqué » « La voiture poussait tout le temps lors des rétrogradages. J’ai dû beaucoup ajuster l’équilibre. Lors des rétrogradages, la voiture pousse, mais en termes d’équilibre, on a un survirage. C’est très difficile à contrôler et c’est pour cette raison que j’ai parfois bloqué. Il s’agissait davantage de survivre et d’essayer de conserver la deuxième place », confie ainsi Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.