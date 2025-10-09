F1 - Ferrari : C'est la fin, Lewis Hamilton annonce sa nouvelle voiture !

Alors que la fin de la saison approche, Lewis Hamilton a reconnu qu'il avait hâte d'en finir avec la génération des monoplaces à effet de sol. D'ailleurs le pilote Ferrari a dévoilé avoir déjà testé les monoplaces de la saison prochaine sur simulateur.
Il ne manque plus que six courses avant d'en finir avec l'air des voitures à effet de sol. Une ère marquée par l'immense domination de Max Verstappen depuis 2022, mais qui n'a pas du tout souri à Lewis Hamilton que ce soit avec Mercedes et désormais avec Ferrari où il réalise une saison 2025 très compliquée. D'ailleurs le septuple champion du monde confirme qu'il a hâte d'en terminer avec cette ère et révèle avoir déjà testé les monoplaces de 2026 sur simulateur.
Hamilton a déjà testé les monoplaces de 2026
« Oui, j'ai pilotée [la F1 2026 en simulateur]. Je n'ai pas grand-chose à dire pour l'instant, tout est hypothétique, nous ne savons pas où nous en serons en termes d'adhérence et tout ça. Je pourrai vous dire l'année prochaine si c'est bien ou pas (...) Je veux dire, passer du simulateur à la réalité est un sacré changement, car il y a toujours du travail à faire pour améliorer un simulateur. Mais oui, passer de la voiture de 2026, puis revenir [à celle de 2025], c'est notre travail, donc ça va », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com avant de poursuivre.
«Toutes les leçons que nous tirons nous aideront assurément à l'avenir»
« Personnellement, je ne pense pas que les dernières courses [de la saison] aient vraiment une grande influence sur l'année prochaine. Bien sûr, l'objectif est de progresser et de continuer à travailler. Mais plus j'acquiers d'expérience avec l'équipe, plus je grandis avec elle, et cette expérience sera toujours bénéfique pour l'avenir, tout comme les choses que nous apprenons. Toutes les leçons que nous tirons nous aideront assurément à l'avenir, c'est certain », ajoute Lewis Hamilton.