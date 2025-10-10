F1 : Le titre pour Verstappen, il annonce un miracle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours en embuscade derrière Oscar Piastri et Lando Norris au classement du championnat du monde, Max Verstappen peut-il encore espérer décrocher un cinquième titre mondial consécutif ? La fin de saison approche à grands pas, et le Néerlandais accuse toujours du retard sur ses rivaux. Pour Johnny Herbert, seul un miracle pourrait couronner le pilote Red Bull.

Cette fin de saison 2025 pourrait prendre un tournant épique. Certes, Oscar Piastri et Lando Norris (McLaren) semblent bien partis pour se disputer le titre de champion du monde. Mais avec deux succès sur les trois derniers Grand Prix, Max Verstappen se rapproche petit à petit, et commence à semer le doute chez les observateurs.

« Il lui faudra probablement un peu de chance » L’ancien pilote Johnny Herbert lui, estime qu’un potentiel titre pour Verstappen n’est pas envisageable à ce rythme-là. « Peut-on l’écarter ? De manière réaliste, il n’a probablement pas vraiment de chance si les deux autres continuent à courir comme ils l’ont fait jusqu’à présent. Il lui faudra probablement un peu de chance », a ainsi confié Herbert dans des propos relayés par Next-Gen Auto.