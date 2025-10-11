F1 : Transfert avec Verstappen, «ça me fait peur» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour la saison 2026, ça devrait bouger chez Red Bull. En effet, un nouveau coéquipier est attendu pour Max Verstappen et cela pourrait notamment être Isack Hadjar. Auteur d’une très belle première saison en F1 avec Racing Bulls, le Français pourrait donc rejoindre le quadruple champion du monde. De quoi exciter Hadjar, qui ne cache pas également le fait qu’être le coéquipier de Verstappen lui fait également peur.

Pour sa première saison en Formule 1, Isack Hadjar est l’auteur de performances qui ne passent pas inaperçues. Au volant de sa Racing Bulls, le Français se fait remarquer et voilà que ça pourrait lui ouvrir des portes prestigieuses pour 2026. En effet, pour le saison prochain, Hadjar est annoncé comme une sérieuse option pour devenir le deuxième pilote chez Red Bull et ainsi le coéquipier de Max Verstappen.

« Moi ça me fait peur, mais ça m'excite de fou » Isack Hadjar avec Max Verstappen ? Il en a été question à l’occasion du passage du Français sur Clique. C’est ainsi que le pilote Racing Bulls a reconnu que cela ne manquait pas de lui faire tout en l’excitant : « Si je suis Goku, c'est qui mon Freezer ? Max Verstappen. Dans Dragon Ball, ils finissent par faire équipe Goku et Freezer ? Oui. (Rires) Spoiler. Je me verrais faire équipe avec Verstappen ? Bien sûr. Et quelle line-up. Tu ne spoiles pas vraiment en disant, c'est la trajectoire. C'est écrit. C'est comme ça. Il faut que je sois avec le meilleur ? Oui c'est ça. Plein de gens refuseraient ou auraient peur d'être avec lui ? Mais moi ça me fait peur, mais ça m'excite de fou. Ça arrive très tôt dans ma carrière mais j'ai peut-être cette possibilité de réaliser un de mes objectifs. Tu me donnes la même voiture que le meilleur pilote au monde et il est juste à côté de moi. Et j'ai l'opportunité de me comparer à lui. Et j'ai les mêmes chances que lui ».