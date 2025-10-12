F1 : Lewis Hamilton a triché, la lourde accusation !

Touché par une grave panne de frein, Lewis Hamilton a vécu un calvaire dans les derniers kilomètres du Grand Prix de Singapour. Le pilote Ferrari a même écopé d'une pénalité de 5 secondes à l'arrivée pour avoir coupé trop de virage lorsqu'il défendait sur Fernando Alonso. Une sanction largement méritée selon Johnny Herbert.
Lewis Hamilton a vécu une fin de course mouvementée à Singapour. Alors que Charles Leclerc l'avait laissé passer pour qu'il puisse aller doubler Kimi Antonelli et récupérer la cinquième place, le septuple champion du monde a vu finalement vu les freins de sa Ferrari le lâcher, lui faisant perdre un temps considérable. Fernando Alonso lui a ainsi repris 40 secondes en moins de deux tours et voyant son rival revenir comme une fusée, Lewis Hamilton a coupé plusieurs virages afin de conserver sa position. Ce qui a fonctionné puisqu'il a franchi la ligne d'arrivée à la septième position. Mais après la course, le pilote Ferrari s'est vu infliger une pénalité de 5 secondes qui a permis à Fernando Alonso de gagner une place. Pour Johnny Herbert, la sanction est parfaitement justifiée.
Lewis Hamilton pénalisé, c'est validé
« C’était la bonne décision de donner cette pénalité à Lewis, car il a un peu trop coupé certains virages, ce qui lui a évité de freiner. Il a eu ce qu’il méritait. Les commissaires ont pris la bonne décision. Fernando s’est clairement assuré que les commissaires soient conscients de sa colère. Mais je pense qu’il était assez clair, au final, que Lewis avait pris certaines libertés pour terminer la course. On ne peut pas prendre ces libertés, on ne peut pas tricher à ce point. 5 secondes c’est presque clément », lâche l'ancien pilote dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.
«On ne peut pas tricher à ce point»
« Et c’est tout à fait typique de Fernando, de monter sur ses grands chevaux, de crier et de hurler ! C’est ce que nous attendons tous de Fernando, cette compétitivité qu’il avait dès sa toute première course lorsqu’il est arrivé en Formule 1 il y a de nombreuses années. Alonso n’est pas encore fini. Il est toujours capable de réaliser des courses fantastiques. À Singapour, où il fait très chaud et humide, sur un circuit très difficile, Fernando a une fois de plus donné le meilleur de lui-même. Il avait donc tout à fait raison de crier au scandale après l’arrivée », ajoute Johnny Herbert.