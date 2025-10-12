F1 : Lewis Hamilton a triché, la lourde accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché par une grave panne de frein, Lewis Hamilton a vécu un calvaire dans les derniers kilomètres du Grand Prix de Singapour. Le pilote Ferrari a même écopé d'une pénalité de 5 secondes à l'arrivée pour avoir coupé trop de virage lorsqu'il défendait sur Fernando Alonso. Une sanction largement méritée selon Johnny Herbert.

Lewis Hamilton a vécu une fin de course mouvementée à Singapour. Alors que Charles Leclerc l'avait laissé passer pour qu'il puisse aller doubler Kimi Antonelli et récupérer la cinquième place, le septuple champion du monde a vu finalement vu les freins de sa Ferrari le lâcher, lui faisant perdre un temps considérable. Fernando Alonso lui a ainsi repris 40 secondes en moins de deux tours et voyant son rival revenir comme une fusée, Lewis Hamilton a coupé plusieurs virages afin de conserver sa position. Ce qui a fonctionné puisqu'il a franchi la ligne d'arrivée à la septième position. Mais après la course, le pilote Ferrari s'est vu infliger une pénalité de 5 secondes qui a permis à Fernando Alonso de gagner une place. Pour Johnny Herbert, la sanction est parfaitement justifiée.

Lewis Hamilton pénalisé, c'est validé « C’était la bonne décision de donner cette pénalité à Lewis, car il a un peu trop coupé certains virages, ce qui lui a évité de freiner. Il a eu ce qu’il méritait. Les commissaires ont pris la bonne décision. Fernando s’est clairement assuré que les commissaires soient conscients de sa colère. Mais je pense qu’il était assez clair, au final, que Lewis avait pris certaines libertés pour terminer la course. On ne peut pas prendre ces libertés, on ne peut pas tricher à ce point. 5 secondes c’est presque clément », lâche l'ancien pilote dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.