F1 : Rencontre avec une star, Isack Hadjar est sous le charme !

Invité de l’émission Clique sur Canal +, Isack Hadjar a évoqué sa relation et surtout son admiration pour Lewis Hamilton. Le pilote français de 21 ans qui devrait rejoindre Red Bull la saison prochaine a notamment confié que le septuple champion du monde était son véritable idole en Formule 1.
Il fait partie des plus grandes promesses actuellement en Formule 1. Seulement âgé de 21 ans, Isack Hadjar réalise une première saison très intéressante chez Racing Bulls, écurie que le Franco Algérien ne devrait pas représenter pour très longtemps. Car depuis plusieurs semaines, son nom est évoqué aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull pour la saison 2026.
Hadjar admiratif envers Hamilton
Isack Hadjar rejoindrait alors l’un des meilleurs pilotes de tous les temps. Cependant, le Néerlandais n’est pas son idole, puisqu’il s’agit bel et bien de Lewis Hamilton. Au cours d’un entretien accordé au journaliste Mouloud Achour pour Clique, Hadjar est revenu sur son admiration pour le septuple champion du monde britannique.
« Sur le plan humain, c’est vraiment quelqu’un de formidable »
« S’il y a un pilote sur la grille qui mérite sa place et qui a travaillé dur pour l’obtenir avec détermination, c’est bien Hamilton. Il a su faire la différence. Tout le monde connaît son parcours extrêmement inspirant. En plus de cela, sur le plan humain, c’est vraiment quelqu’un de formidable », a ainsi glissé Isack Hadjar.