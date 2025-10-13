F1 - Transferts : Le gros coup de Red Bull pour remplacer Verstappen !

Alors que la situation se tend avec Lando Norris, Oscar Piastri pourrait décider de quitter McLaren. Selon Ralf Schumacher, son manager, Mark Webber, serait très mécontent et estime que son pilote doit être traité comme un numéro 1. L’Australien pourrait alors succéder à Max Verstappen si ce dernier quitte Red Bull, avec qui des discussions auraient déjà eu lieu.
Si McLaren a fêté le dixième titre constructeur de son histoire à Singapour, les célébrations ont eu lieu sur fond de tensions entre Lando Norris et Oscar Piastri. Tous les deux à la lutte au championnat pilotes, l’Anglais est allé au contact avec l’Australien au départ avant de pousser ce dernier, de quoi attiser les tensions au sein de l’écurie britannique.
De l’eau dans le gaz entre Piastri et McLaren ?
Une gestion qui ne plairait pas du tout à Mark Webber, manager d’Oscar Piastri. « On voit à son expression qu’il n’est pas content. Il est extrêmement méfiant après ce qu’il a lui-même vécu chez Red Bull (face à Vettel). Il estime que son pilote doit toujours être traité comme le numéro un, et c’est désormais aussi en partie dans l’esprit de Piastri », a déclaré Ralf Schumacher, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.
« Si Max Verstappen part, il pourrait piloter une Red Bull »
Pour l’ancien pilote de Formule 1 désormais consultant pour Sky Allemagne, Oscar Piastri pourrait décider de quitter McLaren et rebondir chez Red Bull, à la place de Max Verstappen : « Si Max Verstappen part, il pourrait piloter une Red Bull. Il y a déjà eu des discussions entre Mark Webber et Red Bull. Piastri plait beaucoup au Dr Helmut Marko. Mais un tel pilote pourrait trouver sa place n’importe où, même chez Aston Martin. »