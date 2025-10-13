F1 - Transferts : Le gros coup de Red Bull pour remplacer Verstappen !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la situation se tend avec Lando Norris, Oscar Piastri pourrait décider de quitter McLaren. Selon Ralf Schumacher, son manager, Mark Webber, serait très mécontent et estime que son pilote doit être traité comme un numéro 1. L’Australien pourrait alors succéder à Max Verstappen si ce dernier quitte Red Bull, avec qui des discussions auraient déjà eu lieu.

Si McLaren a fêté le dixième titre constructeur de son histoire à Singapour, les célébrations ont eu lieu sur fond de tensions entre Lando Norris et Oscar Piastri. Tous les deux à la lutte au championnat pilotes, l’Anglais est allé au contact avec l’Australien au départ avant de pousser ce dernier, de quoi attiser les tensions au sein de l’écurie britannique.

De l’eau dans le gaz entre Piastri et McLaren ? Une gestion qui ne plairait pas du tout à Mark Webber, manager d’Oscar Piastri. « On voit à son expression qu’il n’est pas content. Il est extrêmement méfiant après ce qu’il a lui-même vécu chez Red Bull (face à Vettel). Il estime que son pilote doit toujours être traité comme le numéro un, et c’est désormais aussi en partie dans l’esprit de Piastri », a déclaré Ralf Schumacher, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.