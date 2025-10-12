F1 : Révolution avec Hamilton, grosse annonce chez Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Clairement, Lewis Hamilton vit une première saison très compliquée chez Ferrari. Cependant, tout pourrait évoluer en 2026 pour l’écurie italienne. Si une toute nouvelle monoplace est en conception, un nouveau directeur pourrait débarquer au sein de la Scuderia en la personne de Christian Horner. Pour Johnny Herbert, l’ancien leader de Red Bull est une très bonne option.

Vers une véritable révolution chez Ferrari ? Alors que cette terrible saison 2025 s’approche de sa fin, l’écurie italienne envisage plusieurs solutions après cette année très compliquée en termes de résultats. Si l’avenir de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton semble sécurisé, la Scuderia pourrait en revanche connaître un gros changement au niveau de sa direction.

Vasseur remplacé chez Ferrari ? En effet, depuis quelques jours, les rumeurs d’un départ de Frédéric Vasseur se veulent insistantes. Le Français pourrait être remplacé par l’ancien directeur de Red Bull Christian Horner. Selon l’ancien pilote Johnny Herbert, cela pourrait être un bon choix pour Ferrari.