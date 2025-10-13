F1 - Nouveau pilote chez Ferrari : Le remplaçant de Lewis Hamilton est connu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Lewis Hamilton connaît une première saison très compliquée chez Ferrari, son avenir s'inscrit déjà en pointillés chez la Scuderia. D'ailleurs plusieurs rumeurs laissent entendre que l'écurie italienne pourrait profiter de la situation délicate d'Oscar Piastri chez McLaren pour sauter sur l'occasion de le recruter.

Arrivé en grande pompe chez Ferrari, Lewis Hamilton ne répond toutefois pas aux attentes suscitées par son transfert présenté comme le plus important de l'histoire. Par conséquent, son avenir au sein de la Scuderia fait déjà parler et plusieurs rumeurs laissent entendre qu'Oscar Piastri pourrait le remplacer. En effet, bien qu'il soit le leader du championnat du monde, le pilote australien ne semble pas bénéficier du même traitement que son coéquipier Lando Norris chez McLaren. Ce qui pourrait précipiter son départ comme le souligne Lewis Hamilton.

Piastri chez Ferrari, ça chauffe ? « Des rumeurs circulent selon lesquelles Piastri serait mécontent et qu’ils envisageraient déjà, avec son manager, de rejoindre Ferrari. Les gens en parlent beaucoup, et je suis sûr que c’est pour mettre la pression sur McLaren. Chaque équipe a ses favoris, et celui qui est là depuis le plus longtemps, c’est Lando », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.