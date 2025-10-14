F1 : Transfert avec Verstappen, une date est annoncée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour la saison 2026 de Formule 1, Max Verstappen devrait avoir un nouveau coéquipier chez Red Bull. Pour le moment, rien n'est encore officiel concernant celui qui devrait remplacer Yuki Tsunoda, mais voilà que tous les regards se tournent vers un certain Isack Hadjar. Le Français pourrait donc recevoir une belle promotion après une excellente première saison chez Racing Bulls. Tout cela pourrait d'ailleurs être prochainement annoncé.

Il y a encore certaines inconnues pour la grille de départ de la saison 2026 de Formule 1. L'une d'elles concerne l'identité du deuxième pilote de Red Bull, celui qui accompagnera Max Verstappen. Ayant remplacé Liam Lawson au cours de cet exercice, Yuki Tsunoda ne devrait pas poursuivre aux côtés du Néerlandais. Et voilà que pour le remplacer chez Red Bull, le choix semble visiblement se porter sur Isack Hadjar.

Hadjar chez Red Bull, officialisation imminente ! Effectuant actuellement sa première saison en Formule 1, le Français fait une très belle impression au volant de sa Racing Bulls. Des performances qui auraient donc attiré l'oeil de Red Bull, au point d'en faire le coéquipier de Max Verstappen en 2026. Comme annoncé par SportsZone, cela serait désormais acté : Hadjar va rejoindre Red Bull la saison prochaine. Et pour ce qui est de l'officialisation, elle devrait intervenir dans quelques jours puisque cela pourrait arriver en marge du Grand Prix du Mexique, qui se tient le 26 octobre.