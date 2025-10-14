F1 : Transfert avec Verstappen, une date est annoncée !

Pour la saison 2026 de Formule 1, Max Verstappen devrait avoir un nouveau coéquipier chez Red Bull. Pour le moment, rien n'est encore officiel concernant celui qui devrait remplacer Yuki Tsunoda, mais voilà que tous les regards se tournent vers un certain Isack Hadjar. Le Français pourrait donc recevoir une belle promotion après une excellente première saison chez Racing Bulls. Tout cela pourrait d'ailleurs être prochainement annoncé.
Il y a encore certaines inconnues pour la grille de départ de la saison 2026 de Formule 1. L'une d'elles concerne l'identité du deuxième pilote de Red Bull, celui qui accompagnera Max Verstappen. Ayant remplacé Liam Lawson au cours de cet exercice, Yuki Tsunoda ne devrait pas poursuivre aux côtés du Néerlandais. Et voilà que pour le remplacer chez Red Bull, le choix semble visiblement se porter sur Isack Hadjar.
Hadjar chez Red Bull, officialisation imminente !
Effectuant actuellement sa première saison en Formule 1, le Français fait une très belle impression au volant de sa Racing Bulls. Des performances qui auraient donc attiré l'oeil de Red Bull, au point d'en faire le coéquipier de Max Verstappen en 2026. Comme annoncé par SportsZone, cela serait désormais acté : Hadjar va rejoindre Red Bull la saison prochaine. Et pour ce qui est de l'officialisation, elle devrait intervenir dans quelques jours puisque cela pourrait arriver en marge du Grand Prix du Mexique, qui se tient le 26 octobre.
« Moi ça me fait peur, mais ça m'excite de fou »
Isack Hadjar aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull, on en parle depuis plusieurs semaines maintenant. Même le pilote français s'est prononcé sur le sujet. Récemment, lors de son passage sur Clique, Hadjar avait confié : « Si je suis Goku, c'est qui mon Freezer ? Max Verstappen. Dans Dragon Ball, ils finissent par faire équipe Goku et Freezer ? Oui. (Rires) Spoiler. Je me verrais faire équipe avec Verstappen ? Bien sûr. Et quelle line-up. Tu ne spoiles pas vraiment en disant, c'est la trajectoire. C'est écrit. C'est comme ça. Il faut que je sois avec le meilleur ? Oui c'est ça. Plein de gens refuseraient ou auraient peur d'être avec lui ? Mais moi ça me fait peur, mais ça m'excite de fou. Ça arrive très tôt dans ma carrière mais j'ai peut-être cette possibilité de réaliser un de mes objectifs. Tu me donnes la même voiture que le meilleur pilote au monde et il est juste à côté de moi. Et j'ai l'opportunité de me comparer à lui. Et j'ai les mêmes chances que lui ».