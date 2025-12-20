Dembélé - PSG : Le «conflit» révélé en coulisses !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Existerait-il un conflit entre le PSG et Ousmane Dembélé actuellement ? C’est ce qu’a révélé Bertrand Latour. Alors que le Français joue peu depuis le début de la saison, voilà qu’il estimerait pourtant être en capacité de jouer plus que ce que Luis Enrique pense. Un dossier Dembélé qui ferait exploser au grand jour un conflit qu’on verrait de plus en plus. Explications.

« Il y a un problème au PSG entre le club et le Ballon d’Or ». Voilà ce qu’a annoncé Bertrand Latour sur le plateau du Late Football Club à propos des tensions actuelles entre le PSG et Ousmane Dembélé. Le journaliste de Canal+ a ensuite développé : « Le staff considère qu’il n’est pas prêt pour débuter un match, raison pour laquelle il en débute aucun depuis sa blessure contre le Bayern. Vous avez un staff qui considère qu’il ne peut pas débuter et le joueur lui qui pense au contraire qu’il a besoin de débuter des matchs pour enchainer, gagner du rythme et pour devenir performant. Ça crée des tiraillements au sein du club. Il y a eu des discussions déjà entre le joueur, son clan et les dirigeants pour évoquer ce problème ».

« On touche à un problème plus compliqué » Rebondissant sur les informations de Bertrand Latour, Sidney Govou a évoqué le conflit qui pourrait se cacher derrière cette affaire Ousmane Dembélé. L’ancien joueur de l’OL a alors expliqué : « Dembélé a envie de jouer, a envie de prouver, surtout parce qu’il est un peu critiqué. Il a envie de se retrouver sur le terrain, démontrer ce qu'il est capable de faire. On touche à un problème plus compliqué, les joueurs se dotent de staff chez eux, de kinés, de préparateurs et je trouve qu’il y a de plus en plus de conflits avec les staffs de club. Ils ne se comprennent pas, ils n’évoluent pas au même rythme ».