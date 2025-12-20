Antoine Dupont vend la mèche pour son transfert, il a trouvé l’endroit parfait !

Axel Cornic

Lancé dans le grand bain au Castres Olympique par Christophe Urios, Antoine Dupont a décidé en 2017 de tenter l’aventure au Stade Toulousain, l’un des plus grands clubs de la planète. Et ça lui a plutôt réussi, puisque dans la Ville Rose il est devenu une véritable légende du rugby français.

Quel club ne rêverait pas de l’avoir ? Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète Antoine Dupont a totalement révolutionné le poste de demi de mêlée. Pour le plus grand bonheur du Stade Toulousain et ses supporters, qui ont la chance de pouvoir le suivre depuis huit ans déjà.

« Aujourd'hui, je ne me vois pas jouer dans un autre club en Top 14 que le Stade Toulousain » Et ce n’est pas fini, puisque Dupont ne se voit pas autre part qu’à Toulouse ! « Aujourd'hui, je ne me vois pas jouer dans un autre club en Top 14 que le Stade Toulousain. Je n'ai pas de raison aujourd'hui d'en changer » avait-il expliqué en octobre 2024, lors d’un entretien accordé à Sud Radio.