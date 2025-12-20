Antoine Dupont change de poste, la reconversion que personne n’a vu venir ?

Sur un terrain de rugby, Antoine Dupont a chacune de ses apparitions. C’est au poste de demi de mêlée que le joueur du Stade Toulousain et du XV de France fait parler sa magie, mais il l’a déjà montré, il est très polyvalent. Dupont peut évoluer à différents postes. Y compris dans le pack des avants ? Christopher Tolofua le verrait bien en tant que talonneur.
Que ce soit avec le Stade Toulousain ou le XV de France, Antoine Dupont évolue en général en tant que numéro 9, comme demi de mêlée. Mais le Français est l’un des joueurs les plus polyvalents et il l’a bien montré en excellant lors de son passage au rugby à 7. Mais à 15, Antoine Dupont peut également évolué partout. Demi d’ouverture, centre… Le champion olympique a une faculté d’adaptation exceptionnelle.
« Je le vois bien petit talonneur »
Antoine Dupont pourrait-il alors également jouer avec les avants ? Pour Rugbyrama, Christopher Tolofua, talonneur à Montpellier, a confié sur cette éventualité : « Est-ce qu’Antoine Dupont pourrait jouer chez les avants ? Je le vois bien petit talonneur, qui dépasse des piliers, les jambes qui ne touchent pas le sol. Je le vois bien ».
« C’est un joueur hyper intelligent »
« Antoine sait très bien lancer, talonneur, oui pourquoi pas. Ça fait partie de ses qualités de s’adapter, c’est un joueur hyper intelligent. Je pense que déjà intrinsèquement il est déjà très doué au rugby donc ça fait partie de sa palette », a-t-il poursuivi. Voilà un nouveau défi pour Antoine Dupont afin de montrer sa polyvalence et son talent à n’importe quel poste ?