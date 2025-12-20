Antoine Dupont change de poste, la reconversion que personne n’a vu venir ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sur un terrain de rugby, Antoine Dupont a chacune de ses apparitions. C’est au poste de demi de mêlée que le joueur du Stade Toulousain et du XV de France fait parler sa magie, mais il l’a déjà montré, il est très polyvalent. Dupont peut évoluer à différents postes. Y compris dans le pack des avants ? Christopher Tolofua le verrait bien en tant que talonneur.

Que ce soit avec le Stade Toulousain ou le XV de France, Antoine Dupont évolue en général en tant que numéro 9, comme demi de mêlée. Mais le Français est l’un des joueurs les plus polyvalents et il l’a bien montré en excellant lors de son passage au rugby à 7. Mais à 15, Antoine Dupont peut également évolué partout. Demi d’ouverture, centre… Le champion olympique a une faculté d’adaptation exceptionnelle.

« Je le vois bien petit talonneur » Antoine Dupont pourrait-il alors également jouer avec les avants ? Pour Rugbyrama, Christopher Tolofua, talonneur à Montpellier, a confié sur cette éventualité : « Est-ce qu’Antoine Dupont pourrait jouer chez les avants ? Je le vois bien petit talonneur, qui dépasse des piliers, les jambes qui ne touchent pas le sol. Je le vois bien ».