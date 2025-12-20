Appel au secours pour Antoine Dupont, Toulouse s'en mêle !

Alexis Brunet

Actuellement, la colère des agriculteurs de France se fait entendre. Ces derniers manifestent contre l’abattage systématique des troupeaux si un cas de dermatose nodulaire est détecté. Dernièrement, Antoine Dupont a d’ailleurs été interpellé sur le sujet par un membre de la coordination rurale des Hautes-Pyrénées. Si le demi de mêlée n’a pas encore pris la parole, ce n’est pas le cas de Laurent Thuéry, entraîneur de la défense du Stade Toulousain.

En ce moment, l’épidémie de dermatose nodulaire touche de nombreux troupeaux en France et provoque la colère des agriculteurs. Ces derniers descendent dans la rue et bloquent des routes pour protester contre l’abattage systémique des troupeaux si le moindre cas est détecté. Les agriculteurs tentent donc de se faire entendre et pour cela ils n’hésitent pas à interpeller certaines stars dont Antoine Dupont.

« Qu’Antoine se positionne contre l’abattage des troupeaux en France » Très lié à la France paysanne et aux agriculteurs (son frère gère notamment une exploitation de porcs noirs de Bigorre), Antoine Dupont pourrait bien monter au créneau prochainement. Le demi de mêlée a en tout cas été appelé au secours par Christophe Gaillat, de la coordination rurale des Hautes-Pyrénées, qui s’est exprimé dans La Dépêche du Midi. « Notre figure emblématique du rugby, qui représente notre ruralité des Hautes-Pyrénées, nous lui demandons de venir à notre soutien, et qu’Antoine se positionne contre l’abattage des troupeaux en France, sauve notre profession et notre élevage français et pyrénéen. L’abattage qui s’est passé à Luby-Betmont, c’est à une quinzaine de kilomètres de chez Antoine. »