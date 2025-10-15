F1 - Verstappen : Coup de théâtre annoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si Max Verstappen n’est pas favori pour devenir champion du monde cette année, les deux McLaren pilotées par Oscar Piastri et Lando Norris le devançant toujours au classement général, certains spécialistes n’écartent pas la possibilité d’une folle remontée de la part du Néerlandais à six courses de la fin.

Les pilotes McLaren dominent toujours le classement en Formule 1, Oscar Piastri, victorieux de sept courses cette saison, devançant son coéquipier Lando Norris. Derrière, Max Verstappen ne lâche rien avec ses quatre Grands Prix remportés et ses neuf podiums. Aux yeux de certains observateurs, la star de Red Bull peut encore créer la surprise en surpassant ses deux rivaux. C’est notamment l’avis de Jacques Villeneuve, qui imagine Verstappen sacré.

« Verstappen est le meilleur » « Ce sera son meilleur championnat du monde. Parce que les deux pilotes McLaren souffrent trop de la pression. Ils doivent se réveiller, a confié le commentateur de Canal+ au "Festival dello Sport di Trento" 2025, rapporté par F1i. Il l’est (le meilleur pilote) parce qu’il est le meilleur, parce qu’il est aussi "old school". Max est très bon sur simulateur, il y court même régulièrement. Mais il est surtout excellent sur la piste. Il comprend les choses dès les essais. Il donne des instructions aux ingénieurs, parfois à l’encontre des données, et il s’avère souvent qu’il a raison. Aucun autre pilote ne fait cela, pour une raison simple : les autres ne sont pas aussi bons que lui ».