F1 - Ferrari : La fin est annoncée pour Lewis Hamilton ?

Pierrick Levallet

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton avait sans doute rêvé de mieux. Le septuple champion du monde peine à s’adapter à sa nouvelle monoplace. Les choses pourraient toutefois changer en 2026, avec la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur. Ce changement pourrait signer la fin des galères pour le pilote de 40 ans au sein de la Scuderia.

Après avoir vécu des dernières saisons délicates chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de rejoindre Ferrari pour essayer de relancer sa carrière. Mais finalement, rien ne se passe vraiment comme prévu pour le septuple champion du monde. Le Britannique peine à s’adapter à la monoplace de l’écurie italienne et pointe ainsi à la sixième place du classement général de la F1.

Les galères bientôt terminées pour Hamilton chez Ferrari ? La situation pourrait cependant changer en 2026. La nouvelle réglementation qui entrera en vigueur l’année prochaine va pousser les équipes à revoir entièrement leur voiture. Ferrari pourrait donc se retrouver à jouer les premières places si l’écurie parvient à trouver la bonne formule. Cela pourrait ainsi signer la fin des problèmes pour Lewis Hamilton. Et c’est ce que Mika Häkkinen a laissé entendre.