F1 : Transfert de Lewis Hamilton, Mercedes valide totalement !

Début 2025, Lewis Hamilton quittait Mercedes et réalisait le transfert du siècle vers Ferrari. De son côté, l’écurie allemande avait fait parler en remplaçant le septuple champion du monde par le tout jeune Kimi Antonelli. Pour le directeur Toto Wolff, cela a fait oublier George Russell, qui réalise une très belle saison 2025.

En début d’année, Mercedes était clairement pointée du doigt. Et pour cause, l’écurie allemande venait de faire un choix peu cohérent, en décidant de remplacer la légende Lewis Hamilton par le tout jeune Kimi Antonelli. Au cours des dernières heures, les « Flèches d’Argent » ont officialisé les prolongations du jeune pilote italien et de George Russell pour la saison 2026.

« En réalité, il n’y avait pas tant de risque que ça, car nous avions George » Et selon le directeur d’écurie Toto Wolff, l’abattage médiatique autour du départ de Lewis Hamilton ont fait passer George Russell totalement sous les radars. « Tout d’abord, je pense qu’il y avait tellement d’engouement autour du départ de Lewis Hamilton et de l’arrivée d’un jeune de 18 ans, et du risque que nous prenions. Mais en réalité, il n’y avait pas tant de risque que ça, car nous avions George. Et d’une certaine manière, il a toujours été sous-estimé durant toutes ces années, peut-être à cause de sa personnalité plus introvertie », confie Toto Wolff dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.