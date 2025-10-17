F1 - Transfert : Un Français s'annonce chez Red Bull avec Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le suspens prendra fin dans quelques jours concernant le nom du second pilote Red Bull, Isack Hadjar se dit prêt à devenir le coéquipier de Max Verstappen dès cette saison si jamais l'équipe autrichienne lui demandait.

La grille pour la saison 2026 est quasiment complète, mais il manque encore l'annonce de Red Bull concernant son second baquet. Bien que Yuki Tsunoda soit l'actuel coéquipier de Max Verstappen, tout laisse à penser que la Japonais cèdera son volant à Isack Hadjar, auteur d'une magnifique saison avec Racing Bulls. D'ailleurs, le Français confirme qu'il est prêt.

Hadjar évoque encore son arrivée chez Red Bull « Évidemment. Depuis que j’ai rejoint le programme Red Bull, j’ai toujours voulu devenir pilote Red Bull. C’est un exercice très différent. Ce n’est pas comparable, donc je ne sais pas », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'être interrogé sur les propos d'Helmut Marko qui a révélé que Red Bull annoncerait son second pilote après le Grand Prix du Mexique dans 10 jours. « Je ne savais pas cela. Honnêtement, cela ne change rien à mon approche. Je l’ai répété un million de fois, peut-être un peu trop, mais quand je suis dans la voiture et que je conduis, je ne pense vraiment à rien d’autre qu’à faire de mon mieux. C’est tout », ajoute Isack Hadjar.