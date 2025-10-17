F1 - Transfert : Un Français s'annonce chez Red Bull avec Verstappen !

Alors que le suspens prendra fin dans quelques jours concernant le nom du second pilote Red Bull, Isack Hadjar se dit prêt à devenir le coéquipier de Max Verstappen dès cette saison si jamais l'équipe autrichienne lui demandait.
La grille pour la saison 2026 est quasiment complète, mais il manque encore l'annonce de Red Bull concernant son second baquet. Bien que Yuki Tsunoda soit l'actuel coéquipier de Max Verstappen, tout laisse à penser que la Japonais cèdera son volant à Isack Hadjar, auteur d'une magnifique saison avec Racing Bulls. D'ailleurs, le Français confirme qu'il est prêt.
Hadjar évoque encore son arrivée chez Red Bull
« Évidemment. Depuis que j’ai rejoint le programme Red Bull, j’ai toujours voulu devenir pilote Red Bull. C’est un exercice très différent. Ce n’est pas comparable, donc je ne sais pas », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'être interrogé sur les propos d'Helmut Marko qui a révélé que Red Bull annoncerait son second pilote après le Grand Prix du Mexique dans 10 jours. « Je ne savais pas cela. Honnêtement, cela ne change rien à mon approche. Je l’ai répété un million de fois, peut-être un peu trop, mais quand je suis dans la voiture et que je conduis, je ne pense vraiment à rien d’autre qu’à faire de mon mieux. C’est tout », ajoute Isack Hadjar.
«C’est une bonne idée»
Mais surtout, Isack Hadjar a été interrogé sur la possibilité de rejoindre Red Bull dès cette saison afin de profiter des dernières courses de 2025 pour s'acclimater à un nouvel environnement et ainsi prendre de l'avance pour 2026. Une perspective qui semble lui plaire. « Oui, tout à fait. Si j’en suis sûr à 100 % et que j’ai l’occasion de prendre de l’avance, alors oui. Mais en même temps, c’est une voiture complètement nouvelle l’année prochaine, donc c’est aussi inutile d’une certaine manière. Ça aide vraiment. Oui, je n’y avais pas pensé, pour être honnête. C’est intéressant. C’est une bonne idée », conclut le Français.