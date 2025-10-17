F1 - Viré par Verstappen, il arrive chez Ferrari : Lewis Hamilton craque en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs jours, la rumeur d'une arrivée de Christian Horner chez Ferrari agite les médias italien. Interrogé sur ce sujet, Lewis Hamilton s'énerve et prend la défense de Frédéric Vasseur dont il est très proche et qui est à l'origine de son arrivée.

Poussé au départ de Red Bull par Max Verstappen avec lequel ses relations n'étaient plus vraiment cordiales, Christian Horner pourrait faire son retour en F1 dans les prochaines semaines, et la presse italienne le voit remplacer Frédéric Vasseur chez Ferrari. Une rumeur qui n'amuse pas du tout Lewis Hamilton, très proche du Français, et qui ne manque pas de pousser un coup de gueule.

Hamilton s'agace des rumeurs sur l'arrivée d'Horner « Je ne sais pas d'où cela vient. Et je ne comprends pas qu'elle se répande. Fred (Vasseur) a été reconduit par la direction. C'est une décision assez claire. Je ne vous cache pas que toutes ces rumeurs perturbent pas mal le travail de l'équipe. Alors que nous sommes concentrés pour progresser. C'est là-dessus que tout le monde devrait écrire et travailler, pas écouter les rumeurs », lâche-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant de poursuivre.