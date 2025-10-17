De la F1 à la musique : Charles Leclerc rassure tout le monde pour son avenir !

Alors qu'on connait Charles Leclerc au volant d'une Ferrari en Formule 1, en dehors du paddock, le Monégasque est également un passionné d'art. Musicien à ses heures perdues, il a notamment appris le piano seul pendant le confinement. De quoi mener Leclerc à l'enregistrement d'un EP avec l'artiste Sofiane Pamart. Est-ce donc une nouvelle carrière qui l'attend ?
Pilote Ferrari, Charles Leclerc a, à 28 ans, encore de belles années devant lui en Formule 1. Mais le Monégasque pourrait-il déjà penser à sa prochaine carrière ? Passionné de musique et de piano, il a notamment enregistrer un EP avec l'artiste Sofiane Pamart. Derrière un piano plutôt qu'un volant de F1, voilà à quoi ressembler l'avenir de Leclerc qui a mis les choses au point à ce propos.
« La Formule 1 reste ma priorité, bien sûr »
A l'occasion d'un entretien accordé à Gala, Charles Leclerc a évoqué sa pratique du piano. Le Monégasque a alors rassuré tous les fans de Formule 1 et de Ferrari pour l'avenir, expliquant : « J'ai très envie de continuer, je manque juste de temps. J'ai pris quelques leçons de musique mais j'ai arrêté rapidement car je suis quelqu'un d'assez impatient. Je joue à l'oreille et quand j'aime ce que je fais, j'essaie de l'enregistrer. Mais la Formule 1 reste ma priorité, bien sûr ».
« Etre pilote Ferrari et devenir champion du monde, c'est ce pourquoi je travaille depuis toujours »
Pleinement concentré sur la Formule 1, Charles Leclerc continue d'ailleurs encore et toujours de rêver du titre de champion du monde. « Quels sont mes rêves hors d'être champion du monde de F1 ? Pour l'instant, je suis focalisé sur ce rêve là. Etre pilote Ferrari et devenir champion du monde, c'est ce pourquoi je travaille depuis toujours. Après, bien sûr, j'ai des aspirations plus personnelles comme celle de fonder une famille, que je pourrai concrétiser en continuer à chasser le titre mondial », a fait savoir le pilote Ferrari.