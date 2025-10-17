De la F1 à la musique : Charles Leclerc rassure tout le monde pour son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'on connait Charles Leclerc au volant d'une Ferrari en Formule 1, en dehors du paddock, le Monégasque est également un passionné d'art. Musicien à ses heures perdues, il a notamment appris le piano seul pendant le confinement. De quoi mener Leclerc à l'enregistrement d'un EP avec l'artiste Sofiane Pamart. Est-ce donc une nouvelle carrière qui l'attend ?

Pilote Ferrari, Charles Leclerc a, à 28 ans, encore de belles années devant lui en Formule 1. Mais le Monégasque pourrait-il déjà penser à sa prochaine carrière ? Passionné de musique et de piano, il a notamment enregistrer un EP avec l'artiste Sofiane Pamart. Derrière un piano plutôt qu'un volant de F1, voilà à quoi ressembler l'avenir de Leclerc qui a mis les choses au point à ce propos.

« La Formule 1 reste ma priorité, bien sûr » A l'occasion d'un entretien accordé à Gala, Charles Leclerc a évoqué sa pratique du piano. Le Monégasque a alors rassuré tous les fans de Formule 1 et de Ferrari pour l'avenir, expliquant : « J'ai très envie de continuer, je manque juste de temps. J'ai pris quelques leçons de musique mais j'ai arrêté rapidement car je suis quelqu'un d'assez impatient. Je joue à l'oreille et quand j'aime ce que je fais, j'essaie de l'enregistrer. Mais la Formule 1 reste ma priorité, bien sûr ».