F1 : Nouvelle signature, Pierre Gasly hallucine !

En 2025, Alpine vit une saison très compliquée. Pierre Gasly tente le tout pour le tout afin de ramener de précieux points à son écurie. Cependant, la monoplace de l’équipe française est très en dessous en termes de performances. Cela n’empêche pas le pilote de 29 ans d’être très satisfait de l’arrivée du nouveau directeur général Steve Nielsen.

Depuis plusieurs mois, Alpine vit une saison catastrophique. La monoplace conçue par l’écurie française n’est clairement pas au niveau, même si Pierre Gasly tente tant bien que mal de se démener. Dans une période très compliquée, le Français trouve néanmoins du positif, notamment grâce à l’arrivée de Steve Nielsen.

Gasly valide cette arrivée chez Alpine Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, Gasly s’est félicité de l’impact apporté par le nouveau directeur général : « J’apprécie beaucoup son approche au sein de l’équipe. Il est très juste, très pragmatique et très conscient de la situation. Il est également nouveau dans l’équipe et apporte son énergie et sa vision pour l’avenir. »