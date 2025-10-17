F1 : Signature XXL chez Ferrari, Hamilton pousse un coup de gueule !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs d’une possible arrivée de Christian Horner chez Ferrari prennent de l’ampleur. L’ancien directeur de Red Bull viendrait remplacer Frédéric Vasseur, dont les résultats à la tête de la Scuderia ne sont pas satisfaisants. Mais de son côté, Lewis Hamilton a poussé un coup de gueule face à cette éventualité.

Ferrari pourrait être en proie à un énorme changement. Cela fait désormais plusieurs semaines que les rumeurs autour d’une arrivée de Christian Horner à la tête de l’écurie italienne se propagent sérieusement. Alors que la « Scuderia » vit une saison 2025 très compliquée, un changement radical pourrait-il réveiller le cheval cabré ? Quoi qu’il en soit, de son côté, Lewis Hamilton ne valide pas du tout.

« Je ne vous cache pas que toutes ces rumeurs perturbent pas mal le travail de l'équipe » « Je ne sais pas d'où cela vient. Et je ne comprends pas qu'elle se répande. Fred (Vasseur) a été reconduit par la direction. C'est une décision assez claire. Je ne vous cache pas que toutes ces rumeurs perturbent pas mal le travail de l'équipe. Alors que nous sommes concentrés pour progresser. C'est là-dessus que tout le monde devrait écrire et travailler, pas écouter les rumeurs », a confié le septuple champion du monde dans des propos relayés par Next-Gen Auto.