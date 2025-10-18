F1 - Alpine : Surprise, Pierre Gasly annonce la fin ?

Chez Alpine, la saison a tout du long calvaire interminable. Dernière du classement constructeur de la F1, l’écurie française peine à redresser la barre. L’équipe semble néanmoins avoir trouvé une solution pour le Grand Prix des Etats-Unis ce dimanche. Pierre Gasly a même fait savoir que les galères touchaient peut-être à leur fin.
La saison 2025 est un long calvaire pour Alpine. L’écurie française n’arrive pas vraiment à redresser la barre et pointe ainsi à la dernière place du classement constructeur de la F1. L’équipe s’est alors penchée sur le problème après le Grand Prix de Singapour. Et elle semble avoir trouvé une solution. Pierre Gasly a décroché la 13e position lors des qualifications Sprint pour la course aux Etats-Unis. Et le pilote de 29 ans a laissé entendre que cette période délicate dans laquelle Alpine est plongée depuis plusieurs mois arrivait peut-être à son terme.
«L’équipe a travaillé d’arrache-pied depuis Singapour»
« Je suis plutôt satisfait du résultat obtenu en Qualifications Sprint. Les derniers rendez-vous ont été compliqués et nous n’étions pas vraiment dans la bataille. L’équipe a travaillé d’arrache-pied depuis Singapour pour trouver des axes d’amélioration et il était important d’afficher davantage de performances pour nous remettre dans le match » a d’abord confié Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Nous disposons d’une bonne base pour la suite»
« Je pense que c’est ce que nous avons fait. Bien sûr, nous en voulons toujours plus, mais au vu du travail fourni par tout le monde, nous pouvons être satisfaits puisque nous disposons d’une bonne base pour la suite du week-end. Pour le Sprint, nous devrons essayer d’optimiser notre départ pour gagner des places et voir où cela nous mène. C’est un circuit piégeux et nous abordons les séances les unes après les autres en tentant de tirer le maximum du matériel à notre disposition dès que nous sommes en piste » a ensuite ajouté le pilote d’Alpine. À suivre...