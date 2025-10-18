F1 - Alpine : Surprise, Pierre Gasly annonce la fin ?

Pierrick Levallet

La saison 2025 est un long calvaire pour Alpine. L’écurie française n’arrive pas vraiment à redresser la barre et pointe ainsi à la dernière place du classement constructeur de la F1. L’équipe s’est alors penchée sur le problème après le Grand Prix de Singapour. Et elle semble avoir trouvé une solution. Pierre Gasly a décroché la 13e position lors des qualifications Sprint pour la course aux Etats-Unis. Et le pilote de 29 ans a laissé entendre que cette période délicate dans laquelle Alpine est plongée depuis plusieurs mois arrivait peut-être à son terme.

«L’équipe a travaillé d’arrache-pied depuis Singapour» « Je suis plutôt satisfait du résultat obtenu en Qualifications Sprint. Les derniers rendez-vous ont été compliqués et nous n’étions pas vraiment dans la bataille. L’équipe a travaillé d’arrache-pied depuis Singapour pour trouver des axes d’amélioration et il était important d’afficher davantage de performances pour nous remettre dans le match » a d’abord confié Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto.