F1 - Gasly : La discussion en privé qui va tout changer ?

Pierrick Levallet

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Alpine cette saison. Le Grand Prix des Etats-Unis a pris une mauvaise tournure le week-end dernier. Pierre Gasly a notamment terminé 19e, derrière Gabriel Bortoleto et son coéquipier Franco Colapinto. Le pilote de 29 ans a été plutôt déçu par sa monoplace à Austin. Le Français a donc fait savoir qu’il s’était entretenu avec le reste de l’écurie afin de changer la dynamique en vue du Grand Prix du Mexique.

«Nous étions loin de notre plein potentiel» « Nous avons beaucoup de choses à analyser après Austin. Nous étions loin de notre plein potentiel dans la seconde moitié de course, englués dans le trafic après un arrêt compliqué. C’est un sujet que je veux revoir avec l’équipe » a d’abord expliqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto.