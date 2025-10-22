F1 - Verstappen : Tout est relancé, Mercedes s’enflamme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’on pensait que le championnat pilote se jouerait entre Oscar Piastri et Lando Norris, Max Verstappen n’a pas dit son dernier mot et n’est plus qu’à 40 points de la première place. Une fin de saison qui s’annonce passionnante pour Toto Wolff, le directeur de Mercedes estimant que le Néerlandais a l’avantage psychologique sur ses rivaux.

Max Verstappen n’aura pas le droit à l’erreur, mais il peut plus que jamais croire en ses chances de remporter un cinquième titre de champion du monde consécutif. Avec ses 33 points inscrits lors du Grand Prix des États-Unis, le Néerlandais est revenu à 40 unités d’Oscar Piastri, premier, et à 26 de Lando Norris, deuxième, à cinq courses de la fin de la saison.

« C’est le meilleur pilote qui soit » « Je regarde avec intérêt la façon dont cela se déroule, car j’ai déjà été dans une situation similaire avec deux pilotes en lice pour le championnat et la menace d’un troisième qui les rattrape », a déclaré Toto Wolff, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Max est formidable, mais je ne saurais dire si d’autres pilotes seraient capables d’une telle remontée. Ils viennent de transformer la voiture, qui est actuellement la plus compétitive. Il marque beaucoup de points et c’est le meilleur pilote qui soit. »

« J’ai déjà calculé ses chances, 19% ou 21% selon la méthode » « Ces dernières années c’était Max et avant Sebastian (Vettel) et l’outsider a toujours un petit avantage psychologique, car en termes de probabilité... les chances sont clairement contre Max », a poursuivi le directeur de Mercedes, qui a « déjà calculé ses chances, 19 % ou 21 % selon la méthode, c’est quelque chose dans ce genre, mais si vous regardez la probabilité, c’est faible. »