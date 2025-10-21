Verstappen choqué : C'est la folie en F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grâce à un week-end parfait à Austin, Max Verstappen, qui a inscrit 33 points au total, est clairement revenu dans la course au titre. Une situation encore impensable avant la pause estivale, à tel point que même le pilote néerlandais n'y croyait pas. Mais cette fois-ci, Verstappen confirme. Il est de retour !

Qui aurait pu imaginer un tel scénario avant la pause estivale ? Et pourtant, c'est bien réel, Max Verstappen est de retour dans la course au titre. Auteur de trois victoires et deux deuxièmes places lors des cinq dernières courses, le pilote Red Bull a même repris 64 points à Oscar Piastri en quatre week-end pour revenir à 40 longueurs du leader du championnat alors qu'il reste encore cinq cinq courses, et deux sprints à disputer. Et compte tenu de sa dynamique actuelle, Max Verstappen est même quasiment devenu le favori. D'ailleurs le pilote néerlandais ne peut plus se cacher et assume lui-même être revenu dans la course au titre.

Verstappen s'annonce dans la course au titre « Je sais que nous devons être parfaits jusqu’à la fin pour avoir une chance, donc c’est sur ça qu’il faut se concentrer. Comme je l’ai dit, c’est extrêmement serré, et c’est l’attention aux détails qui fera la différence. Il faut obtenir le meilleur réglage possible chaque week-end, et ne pas faire d’erreurs. C’est ce qu’on va s’efforcer de faire », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de reconnaître qu'il n'aurait jamais cru pouvoir se rapprocher autant des deux pilotes McLaren.