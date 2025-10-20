F1 : Un grand nom refuse la place de Max Verstappen chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois impressionnant tout le week-end à Austin, Max Verstappen continue de grapiller son retard et à cinq courses de la fin de la saison, le quadruple champion du monde n'a plus que 40 points de retard sur Oscar Piastri, toujours leader du championnat. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Australien préfère sa position à celle du Néerlandais ou de Lando Norris.

Pendant une large partie de la saison, il semblait évident que le titre se jouerait entre les deux pilotes McLaren. Après l'abandon de Lando Norris au Pays-Bas, Oscar Piastri paraissait même intouchable. Mais depuis tout a changé. Non seulement l'Australien est toujours sous le menace de son coéquipier, mais surtout Max Verstappen est revenu dans la course. Vainqueur du sprint et de la course dimanche à Austin, le quadruple champion du monde a inscrit 33 points ce week-end et vient surtout d'enchaîner trois victoires et deux deuxièmes places lors des cinq dernières courses. Résultat, Max Verstappen fond sur les deux McLaren au classement pilotes puisqu'il est revenu à 26 points de Lando Norris et 40 longueurs d'Oscar Piastri à cinq courses de la fin de la saison. Seulement cinquième à Austin, l'Australien refuse toutefois de paniquer et assure même qu'il préfère toujours être à sa place qu'à celle de ses deux rivaux.

Piastri préfère sa position à celle de Verstappen « Il est évidemment là et il est rapide, mais je pense que pour moi la plus grande préoccupation est d'essayer de comprendre pourquoi ce week-end a été difficile et d'essayer de retrouver la forme que nous avons eue plus tôt dans la saison, donc c'est ma plus grande préoccupation et si nous pouvons retrouver cela, alors les résultats viendront tout seuls », lance le pilote McLaren dans des propos rapportés par Motorsport.com, avant de poursuivre.