Verstappen - Leclerc : Le clash que personne n’a vu venir !

Se vouant un respect mutuel important, Max Verstappen et Charles Leclerc vivent des trajectoires différentes sur cette saison 2025. S’il apprécie le quadruple champion du monde néerlandais, le pilote monégasque s’est énervé contre son adversaire de Red Bull qui selon lui, l’a gêné lors des qualifications du Grand Prix des États-Unis ce samedi soir.

Ce samedi soir, Max Verstappen a dominé la séance de qualification du Grand Prix des États-Unis. Le quadruple champion du monde a terminé devant Lando Norris en ayant réalisé seulement un seul tour en Q3. Mais la véritable surprise de cette séance se situait chez Ferrari, avec la très belle troisième place obtenue par Charles Leclerc.

Leclerc gêné par Verstappen Malgré un premier tour totalement manqué en raison d’un tête à queue, Charles Leclerc a retrouvé du rythme lors de sa seconde tentative. Le pilote monégasque a ainsi obtenu le troisième meilleur temps, l’une de ses meilleures performances en qualifications depuis sa pole position en Hongrie. Cependant, à en croire le pilote Ferrari en personne, ce dernier aurait pu faire mieux sans une gêne infligée par Max Verstappen.