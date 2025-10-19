F1 - Red Bull : Verstappen remplacé, l’annonce officielle !

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs mois maintenant, Max Verstappen fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir. Le Néerlandais va d’ailleurs être remplacé chez Red Bull... temporairement. Helmut Marko a confirmé qu’Arvin Lindblad allait prendre la place du quadruple champion du monde lors du week-end du Grand Prix du Mexique.

Max Verstappen n’en finit plus de faire l’objet de rumeurs au sujet de son avenir. Le Néerlandais pourrait quitter Red Bull et rejoindre une nouvelle équipe prochainement. Le quadruple champion du monde est notamment annoncé régulièrement du côté de chez Mercedes. En attendant, le pilote de 27 ans poursuit son travail au sein de l’écurie autrichienne. Il va toutefois être remplacé temporairement lors du Grand Prix du Mexique.

Lindblad va remplacer Verstappen au Mexique Comme le rapporte NextGen-Auto, Helmut Marko a confirmé qu’Arvin Lindblad allait prendre la place de Max Verstappen pour la première séance des essais libres à Mexico. Le jeune pilote de 18 ans prend ainsi le relais d’Ayumu Iwasa, qui avait remplacé le Néerlandais à Bahreïn. Arvin Lindblad avait d’ailleurs fait ses débuts en F1 en pilotant la Red Bull de Yuki Tsunoda à Silverstone plus tôt cette saison.