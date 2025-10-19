F1 - Red Bull : Verstappen remplacé, l’annonce officielle !

Depuis plusieurs mois maintenant, Max Verstappen fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir. Le Néerlandais va d’ailleurs être remplacé chez Red Bull... temporairement. Helmut Marko a confirmé qu’Arvin Lindblad allait prendre la place du quadruple champion du monde lors du week-end du Grand Prix du Mexique.
Max Verstappen n’en finit plus de faire l’objet de rumeurs au sujet de son avenir. Le Néerlandais pourrait quitter Red Bull et rejoindre une nouvelle équipe prochainement. Le quadruple champion du monde est notamment annoncé régulièrement du côté de chez Mercedes. En attendant, le pilote de 27 ans poursuit son travail au sein de l’écurie autrichienne. Il va toutefois être remplacé temporairement lors du Grand Prix du Mexique.
Lindblad va remplacer Verstappen au Mexique
Comme le rapporte NextGen-Auto, Helmut Marko a confirmé qu’Arvin Lindblad allait prendre la place de Max Verstappen pour la première séance des essais libres à Mexico. Le jeune pilote de 18 ans prend ainsi le relais d’Ayumu Iwasa, qui avait remplacé le Néerlandais à Bahreïn. Arvin Lindblad avait d’ailleurs fait ses débuts en F1 en pilotant la Red Bull de Yuki Tsunoda à Silverstone plus tôt cette saison.
Une carte à jouer pour une place chez Racing Bulls
Max Verstappen cédera donc son baquet pour la seconde fois de l’année. Reste maintenant à voir si Arvin Lindblad saura faire sensation au volant de la voiture du Néerlandais. S’il parvient à bien jouer le coup, il pourrait entrer dans le débat pour une place chez l’écurie sœur Racing Bulls. Isack Hadjar est pressenti pour être promu comme nouveau coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull la saison prochaine. Un baquet devrait donc se libérer en fin d’année au sein de l’autre équipe. À suivre...