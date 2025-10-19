Gros crash en F1 : Verstappen en panique ?

Ce samedi soir, Max Verstappen a réalisé un beau coup en s’imposant lors de la course sprint du Grand Prix des États-Unis. Une course marquée par le gros accrochage entre les deux pilotes McLaren qui n’ont pas pu repartir. Cependant, cela n’empêche pas le champion néerlandais de craindre Lando Norris et Oscar Piastri pour la suite du week-end.
Une course sprint qui a viré au cauchemar pour McLaren ! Ce samedi à Austin, Lando Norris et Oscar Piastri sont entrés en collision lors du premier tour de course, en raison d’un accrochage provoqué par Nico Hulkenberg. Cela a notamment permis à Max Verstappen d’aller tranquillement s’imposer devant George Russell et Carlos Sainz.
« On doit comprendre ce qui s’est passé »
Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, Verstappen a analysé la course : « Le départ était bon, il y a eu la voiture de sécurité à cause de l’incident au premier virage. Il m’a fallu plusieurs tours après la relance pour avoir du rythme, donc on doit comprendre ce qui s’est passé. »
« On n’a rien vu de leur part »
Le Néerlandais craint tout de même les deux McLaren pour la suite du week-end : « Mais on a gagné le Sprint, ce qui est le plus important. Je regarde déjà vers demain pour voir ce qu’on peut faire pour être meilleurs en rythme de course et se battre contre les McLaren, car on n’a rien vu de leur part. »