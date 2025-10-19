Gros crash en F1 : Verstappen en panique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, Max Verstappen a réalisé un beau coup en s’imposant lors de la course sprint du Grand Prix des États-Unis. Une course marquée par le gros accrochage entre les deux pilotes McLaren qui n’ont pas pu repartir. Cependant, cela n’empêche pas le champion néerlandais de craindre Lando Norris et Oscar Piastri pour la suite du week-end.

Une course sprint qui a viré au cauchemar pour McLaren ! Ce samedi à Austin, Lando Norris et Oscar Piastri sont entrés en collision lors du premier tour de course, en raison d’un accrochage provoqué par Nico Hulkenberg. Cela a notamment permis à Max Verstappen d’aller tranquillement s’imposer devant George Russell et Carlos Sainz.

« On doit comprendre ce qui s’est passé » Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, Verstappen a analysé la course : « Le départ était bon, il y a eu la voiture de sécurité à cause de l’incident au premier virage. Il m’a fallu plusieurs tours après la relance pour avoir du rythme, donc on doit comprendre ce qui s’est passé. »