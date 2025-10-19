F1 - Transfert de Verstappen : Clause secrète chez Mercedes, la bombe est lâchée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Mercedes a reconduit son duo de pilotes pour 2026. Kimi Antonelli sera donc toujours aux côtés de George Russell. Mais concernant la prolongation du pilote britannique, Toto Wolff confirme l'existence de certains clauses qui relancent clairement la possibilité de voir Max Verstappen chez Mercedes en 2027.

Après de longues négociations, Mercedes a finalement officialisé la prolongation des contrats de George Russell et Kimi Antonelli. Des signatures pluriannuelles pour les deux pilotes, mais cela n'éloigne pas pour autant la menace d'un transfert de Max Verstappen. Et pour cause, alors que le nom du quadruple champion du monde a régulièrement été cité du côté de chez Mercedes, Toto Wolff a confirmé l'existence de clauses dans les nouveaux contrats de ses pilotes.

Wolff annonce des clauses pour Russell et Antonelli « Je pense que nous avons besoin de stabilité, et prolonger un contrat d’un an n’est jamais bon pour personne. Mais sans entrer dans les détails, oui, certaines clauses existent, mais nous voulons que le pilote, ainsi que l’équipe, sentent que c’est ainsi que nous allons de l’avant, que nous sommes très satisfaits de cette composition, que nous avons un excellent équilibre », confie le patron de l'écurie Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.