Lewis Hamilton : Révolution chez Ferrari, le boss sort du silence !

Si la saison prochaine, le duo chez Ferrari sera bien composé de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton, l’écurie italienne pourrait connaître un énorme changement avec le départ de son directeur Frédéric Vasseur. Néanmoins, ce samedi, le président John Elkann, a souhaité mettre fin à de telles rumeurs.

Pour sa première année chez Ferrari, Lewis Hamilton vit une saison 2025 extrêmement compliquée. En plus de résultats personnels décevants, le septuple champion du monde voit la situation de l’écurie italienne se dégrader petit à petit. La « Scuderia » traverse ainsi une crise de performances assez inouïe, alors que des rumeurs annonçant un départ du directeur Frédéric Vasseur ont pris de l’ampleur ces dernières semaines.

Fred Vasseur conforté chez Ferrari Cependant, notamment afin d’apporter du calme sur cette fin de saison, le président de Ferrari John Elkann a lâché une grande annonce sur l’avenir du Français à la tête de l’écurie ce samedi. « Je tiens à affirmer notre pleine confiance dans le directeur de l'écurie, Fred Vasseur, et dans le travail qu'il accomplit avec tous ses collègues de la Scuderia Ferrari — mécaniciens, ingénieurs et pilotes engagés ce week-end à Austin », a ainsi confié le grand patron de la marque italienne.