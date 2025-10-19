F1 : Ferrari exauce un souhait, Hamilton jubile !

Ce samedi soir, Lewis Hamilton a terminé à une intéressante cinquième place à l’issue de la séance de qualifications du Grand Prix des États-Unis. Le septuple champion du monde s’est félicité de cette performance, et surtout de la capacité de Ferrari à écouter ses recommandations au niveau de sa monoplace.
Au cours d’une saison extrêmement compliquée, Ferrari tente de sauver l’honneur. Ce samedi, l’écurie italienne était de retour au premier plan lors de la séance de qualifications du Grand Prix des États-Unis. Malgré une monoplace en peine de rythme ces dernières semaines, Charles Leclerc a obtenu la troisième place, et Lewis Hamilton la cinquième.
Hamilton félicite Ferrari
Dans une année 2025 très compliquée pour le pilote britannique, Lewis Hamilton a donc retrouvé des sensations. Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, le septuple champion du monde a félicité Ferrari pour avoir apporté des modifications sur sa voiture.
« Je suis donc très fier de l’équipe pour son ouverture d’esprit »
« J’avais clairement ce dixième de seconde en mieux dans mon tour. Mais ce que je retiens c’est que nous avons apporté quelques améliorations à nos processus. Avant cette séance de qualification, nous avons essayé quelque chose de différent et cela a vraiment très bien fonctionné. Je suis donc très fier de l’équipe pour son ouverture d’esprit et pour avoir apporté ces changements », a ainsi confié Lewis Hamilton.