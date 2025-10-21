F1 - Transfert avec Gasly : L'erreur fatale qui condamne sa signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La grille de 2026 est quasiment complète. L'une des rares incertitudes qui demeure concerne le second baquet d'Alpine. Et alors que Franco Colapinto était pressenti pour conserver sa place aux côtés de Pierre Gasly, le fait qu'il ait ignoré les consignes de course pourrait avoir un impact sur son futur en F1.

Dimanche à Austin, Alpine a donné une consigne claire à Franco Colapinto qui ne devait pas doubler Pierre Gasly bien que son rythme était meilleur. « Attendez quoi ? Garder les positions ?! Mais il est lent », s'est même exclamé l'Argentin à la radio qui tentait de contenir Gabriel Bortoleto. Par conséquent, Colapinto a décidé d'ignorer les consignes en dépassant son coéquipier. Une manœuvre peut-être risquée alors que son baquet n'est absolument pas garanti pour la saison prochaine. D'ailleurs, Steve Nielsen, directeur de l'équipe Alpine, n'a pas caché son agacement après la course.

Colapinto, l'erreur qui coûte cher ? « Nous avons donné l'ordre aux pilotes de maintenir leurs positions, puisque nous gérions la consommation de nos deux voitures en tenant compte de la proximité des leaders, qui influait sur le nombre de tours restants. Toute consigne du muret des stands est définitive et nous sommes déçus que cela n'ait pas été le cas. C'est un sujet que nous allons aborder et traiter en interne », assure-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com, avant de poursuivre.