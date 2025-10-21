F1 - Transfert avec Gasly : L'erreur fatale qui condamne sa signature !

La grille de 2026 est quasiment complète. L'une des rares incertitudes qui demeure concerne le second baquet d'Alpine. Et alors que Franco Colapinto était pressenti pour conserver sa place aux côtés de Pierre Gasly, le fait qu'il ait ignoré les consignes de course pourrait avoir un impact sur son futur en F1.
Dimanche à Austin, Alpine a donné une consigne claire à Franco Colapinto qui ne devait pas doubler Pierre Gasly bien que son rythme était meilleur. « Attendez quoi ? Garder les positions ?! Mais il est lent », s'est même exclamé l'Argentin à la radio qui tentait de contenir Gabriel Bortoleto. Par conséquent, Colapinto a décidé d'ignorer les consignes en dépassant son coéquipier. Une manœuvre peut-être risquée alors que son baquet n'est absolument pas garanti pour la saison prochaine. D'ailleurs, Steve Nielsen, directeur de l'équipe Alpine, n'a pas caché son agacement après la course.
Colapinto, l'erreur qui coûte cher ?
« Nous avons donné l'ordre aux pilotes de maintenir leurs positions, puisque nous gérions la consommation de nos deux voitures en tenant compte de la proximité des leaders, qui influait sur le nombre de tours restants. Toute consigne du muret des stands est définitive et nous sommes déçus que cela n'ait pas été le cas. C'est un sujet que nous allons aborder et traiter en interne », assure-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com, avant de poursuivre.
«C'est un sujet que nous allons aborder et traiter en interne»
« En tant qu'équipe, nous avons de nombreux points à étudier après ce week-end. Même si notre niveau de compétitivité reste trop éloigné des points, il est encourageant de constater de légers progrès par rapport aux derniers rendez-vous en prenant le week-end dans son ensemble. Aujourd'hui, comme beaucoup d'écuries, nous avons dû adapter notre stratégie en fonction des conditions et de ce que nous observions en piste comme les pneus durs ne semblaient pas être une option favorable en course », ajoute Steve Nielsen.