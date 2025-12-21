Séparation avec Kylian Mbappé : La décision radicale ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid pourrait prendre une décision importante pendant la trêve de Noël. Kylian Mbappé pourrait en effet voir Xabi Alonso être évincé. Le club madrilène devrait profiter des deux semaines sans le moindre match pour analyser dans le moindre détail et faire le meilleur choix possible pour la seconde partie de saison.

Ces dernières semaines ont été délicates pour le Real Madrid. Le club madrilène a en effet traversé une période critique, et Xabi Alonso également. Le technicien espagnol a été annoncé sur la sellette, puisque sa relation avec l’ensemble du vestiaire s’est considérablement dégradée. Et les trois dernières victoires consécutives de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers contre le Deportivo Alavés, Talavera et le FC Séville ne semblent pas lui avoir donné beaucoup de crédit.

Le Real Madrid va réfléchir pour Xabi Alonso Comme le rapporte AS, le Real Madrid devrait profiter de la trêve de Noël pour analyser dans le détail les récents résultats, et ainsi prendre la meilleure décision pour la seconde partie de saison. À Valdebebas, les doutes seraient encore bien présents concernant l’avenir de Xabi Alonso, qui n’arrive pas vraiment à convaincre les dirigeants.