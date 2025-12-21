61M€ pour Mbappé : Le PSG condamné, le procès qui le fait halluciner !

Le conseil des prud’hommes a donc donné raison à Kylian Mbappé face au PSG. Le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ au capitaine de l’équipe de France. Mais voilà que ça a valu certains critiques… à Mbappé. En effet, certains ont reproché au joueur du Real Madrid le fait qu'il n'avait pas besoin de cet argent. De quoi faire bondir Jérôme Pineau.
Parti du PSG en 2024, Kylian Mbappé a décidé d’engager un bras de fer avec son ancien employeur. Réclamant 55M€ de salaires et primes impayés, le Français a vu le conseil des prud’hommes lui donner raison. En effet, il y a quelques jours, le club de la capitale était condamné à verser 61M€ à celui qui évolue désormais au Real Madrid. Un chèque XXL pour lequel Mbappé est d’ailleurs critiqué.
« Il a un contrat, il doit être payé de son contrat »
Déjà fortuné, Kylian Mbappé va donc recevoir 61M€ du PSG. Certains s’en sont alors pris au Français, estimant qu’il n’avait pas besoin de cet argent. Rebondissant sur ces critiques à l’encontre de Mbappé, Jérôme Pineau a balancé au micro de RMC : « Quand tu signes un contrat, tu le respectes. Le procès qui est fait à Mbappé sur « oui mais il est déjà très riche il n’a pas besoin… », il a un contrat, il doit être payé de son contrat. Terminé. Il n’y a pas à discuter là-dessus ».
« Je suis très triste… »
« C’est une décision de justice. Je suis très triste que les gens puissent juger Mbappé sur il est riche, il n'en a pas besoin. C’est une somme qu’on lui doit, terminé », a-t-il poursuivi sur cette affaire Kylian Mbappé.