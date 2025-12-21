61M€ pour Mbappé : Le PSG condamné, le procès qui le fait halluciner !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le conseil des prud’hommes a donc donné raison à Kylian Mbappé face au PSG. Le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ au capitaine de l’équipe de France. Mais voilà que ça a valu certains critiques… à Mbappé. En effet, certains ont reproché au joueur du Real Madrid le fait qu'il n'avait pas besoin de cet argent. De quoi faire bondir Jérôme Pineau.

Parti du PSG en 2024, Kylian Mbappé a décidé d’engager un bras de fer avec son ancien employeur. Réclamant 55M€ de salaires et primes impayés, le Français a vu le conseil des prud’hommes lui donner raison. En effet, il y a quelques jours, le club de la capitale était condamné à verser 61M€ à celui qui évolue désormais au Real Madrid. Un chèque XXL pour lequel Mbappé est d’ailleurs critiqué.

« Il a un contrat, il doit être payé de son contrat » Déjà fortuné, Kylian Mbappé va donc recevoir 61M€ du PSG. Certains s’en sont alors pris au Français, estimant qu’il n’avait pas besoin de cet argent. Rebondissant sur ces critiques à l’encontre de Mbappé, Jérôme Pineau a balancé au micro de RMC : « Quand tu signes un contrat, tu le respectes. Le procès qui est fait à Mbappé sur « oui mais il est déjà très riche il n’a pas besoin… », il a un contrat, il doit être payé de son contrat. Terminé. Il n’y a pas à discuter là-dessus ».