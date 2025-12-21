Antoine Dupont lance une opération séduction, la grande décision !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Que ce soit en français ou bien en anglais, désormais, Antoine Dupont est très à l’aise pour répondre aux médias en marge des matchs du Stade Toulousain et du XV de France. Il faut dire que le Français n’a pas hésité à prendre des cours pour maitriser la langue de Shakespeare. Une initiative forte de la part de Dupont dans le but bien évidemment de faire plaisir aux journalistes étrangers.

Jouissant d’une énorme cote de popularité, Antoine Dupont est forcément sollicité par de nombreux médias et ce à travers le monde. Si le joueur du Stade Toulousain n’a aucun mal pour répondre aux interviews en français, il est aujourd’hui à l’aise pour répondre en anglais. Et pour faciliter les échanges dans la langue de Shakespeare, Dupont n’a pas hésité à prendre des cours.

« J’ai pris quelques cours avec le club » Pour Sud Radio, Antoine Dupont s’était confié sur sa maitrise de l’anglais. Alors que cela plait forcément aux journalistes étrangers de pouvoir échanger plus facilement avec le joueur du Stade Toulousain, il expliquait en 2024 : « J’ai pris quelques cours avec le club. C’était évident pour le terrain mais aussi en dehors. C’est vrai que les étrangers font souvent l’effort de parler français. On n'a pas l'occasion de pratiquer l'anglais au quotidien, ce qui est très important aujourd’hui ».