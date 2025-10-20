F1 - Transfert avec Verstappen : Coup de tonnerre, signature annulée ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs d’une promotion d’Isack Hadjar chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen vont de bon train. Cependant, le jeune Français a connu un week-end compliqué à Austin, tandis que Yuki Tsunoda a marqué des points. De quoi envisager un coup de tonnerre au sein de l’écurie autrichienne ?

Chez Red Bull, seul Max Verstappen a été confirmé pour 2026. La question principale pour l’écurie autrichienne sera de trancher concernant l’avenir d’Isack Hadjar. Auteur d’une belle saison rookie, le Français de 21 ans pourrait piloter aux côtés du quadruple champion du monde la saison prochaine. Mais alors qu’Hadjar a connu un week-end très compliqué à Austin et que Yuki Tsunoda a marqué des points importants, pourrait-on assister à un coup de tonnerre dans ce dossier ?

« Yuki a marqué des points, au championnat et au sein de l’équipe ce week-end » Interrogé à ce sujet, Helmut Marko confirme que le Japonais ne l’a pas laissé insensible. « Ce n’est pas notre priorité pour le moment. C’est ce que nous prévoyions de faire. Mais nous verrons dans quelle mesure nous pourrons prendre une décision à ce moment-là. Yuki a marqué des points, au championnat et au sein de l’équipe ce week-end, c’est incontestable », confie le responsable de la formation de Red Bull dans des propos relayés par Next-Gen Auto.