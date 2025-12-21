Kylian Mbappé : Panique au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid ne termine pas l’année d’une excellente manière. Malgré sa victoire contre le FC Séville ce samedi (2-0), le club madrilène est encore dans une situation critique. Le jeu déployé par Kylian Mbappé et ses coéquipiers n’a pas rassuré les dirigeants merengue, qui seraient surtout inquiet par un détail en particulier.

La fin d’année a été plutôt tumultueuse au Real Madrid. Ces dernières semaines, le club madrilène traversait une situation critique. Xabi Alonso était notamment annoncé sur la sellette. Les Merengue restent néanmoins sur trois victoires consécutives. Mais il en faudrait plus pour rassurer les dirigeants de la Casa Blanca.

L'aspect physique inquiète le Real Madrid Comme le rapporte AS, le succès de ce samedi contre le FC Séville (2-0) n’aurait pas permis à la direction du Real Madrid d’oublier ses soucis. La pauvreté du jeu de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers ainsi que la fragilité en défense inquiéteraient chez les pensionnaires de la Liga. L’aspect physique de l’équipe première serait d’ailleurs la principale préoccupation des décideurs du Real Madrid.