F1 - Officiel : Ferrari remplace Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix du Mexique risque d’être la scène de nombreux changements chez les écuries de F1. Max Verstappen ne participera par exemple pas à la première séance des essais libres avec Red Bull, et Lewis Hamilton non plus. Le pilote de Ferrari va céder temporairement son baquet pour la première fois de la saison.

Le Grand Prix du Mexique va visiblement être stratégique ce week-end. Red Bull a choisi cette destination pour céder le baquet de Max Verstappen à Arvin Lindblad pour la première séance des essais libres. Pato O’Ward prendra, lui, le volant de la McLaren. Jak Crawford et Luke Browning feront également la même chose respectivement chez Aston Martin et Williams. Et chez Ferrari aussi, il y aura du mouvement.

Hamilton va céder temporairement son baquet chez Ferrari Lewis Hamilton va en effet céder son baquet pour la première fois de la saison. Le septuple champion du monde sera remplacé par Antonio Fuoco à Mexico pour la première séance des essais libres. Le vainqueur des 24 Heures du Mans pour l’écurie italienne a occasionnellement été pilote de réserve pour l’équipe en F1. Charles Leclerc, lui, a déjà rempli ses obligations plus tôt dans l’année.