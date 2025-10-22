F1 - Transfert avec Verstappen : Hadjar se fait sévèrement recadrer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Favori pour être le prochain coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull en 2026, Isack Hadjar n'hésite pas à multiplier les sorties à ce sujet. Peut-être un peu trop ? Cela pourrait bien le perturber alors que ses résultats sont moins bons en ce moment, en témoigne le Grand Prix des Etats-Unis. C'est ainsi que ça vaut à Hadjar de se faire reprendre de volée.

Piloter chez Red Bull en 2026 avec Max Verstappen, Isack Hadjar en rêve. Il ne s'en cache d'ailleurs pas. En effet, récemment encore, le pilote français de Racing Bulls faisait savoir : « Si ne pas être choisi serait une déception ? Ah oui, énorme ». Mais voilà que ce feuilleton pourrait bien impacter négativement les résultats d'Isack Hadjar en F1. 16ème lors du Grand Prix des Etats-Unis, le pilote de 21 ans a été averti à ce propos par Jean-Luc Roy, journaliste RMC.

« Je disais de ne rien dire, travailler et obtenir des résultats » Au-delà de rêver d'un transfert chez Red Bull, Isack Hadjar doit se resaisir maintenant. Tel est le discours tenu par Jean-Luc Roy, qui a fait savoir au sujet du pilote Racing Bulls : « Je disais de ne rien dire, travailler et obtenir des résultats. Là, il s'est pris les pieds dans le tapis. On ne va pas l'accabler et le mettre plus bas que terre comme son erreur au début de la saison, quand il se met tout seul sous la pluie dans le tour de formation. C'est sa deuxième erreur, à mon avis, il n'en faut pas de troisième comme ça. C'est le conseil que je lui donne. Maintenant, il faut faire le boulot, il faut travailler ».