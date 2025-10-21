F1 - Verstappen : Red Bull abandonne, le changement qui fait tout basculer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec son week-end parfait réalisé lors du Grand Prix des États-Unis, Max Verstappen s’est plus que jamais relancé dans la course du championnat des pilotes, ne comptant plus que 40 points de retard sur Oscar Piastri, premier. Helmut Marko a avoué que Red Bull avait pourtant baissé les bras cet été, avant l’arrivée de Laurent Mekies à la place de Christian Horner.

Même Max Verstappen n’y croyait plus et pourtant, il est bel et bien de retour dans la course au titre. Vainqueur du sprint et de la course, le Néerlandais a inscrit 33 points le week-end dernier lors du Grand Prix des États-Unis, ce qui l’a replacé à 26 longueurs de Lando Norris, deuxième, et à 40 d’Oscar Piastri, premier, alors qu’il ne reste plus que cinq GP à disputer d’ici à la fin de la saison.

« Pendant l'été, nous avions déjà baissé les bras » « Eh bien, "distance de frappe" est un peu exagéré avec un déficit de 40 points. Mais il reste cinq courses, dont deux sprints. Si nous parvenons à maintenir cette forme, ça peut redevenir passionnant », a confié Helmut Marko au micro de Sky Sports Allemagne, avouant que l’été dernier, avant l’arrivée de Laurent Mekies, Red Bull avait pourtant abandonné tout espoir. « De plus, avec la victoire de Max au Nürburgring [en GT3], il est revenu incroyablement motivé. Honnêtement, pendant l'été, nous avions déjà baissé les bras. Et maintenant, tout le monde a de nouveau faim. Il y a eu un changement. Laurent (Mekies) a réussi à introduire une approche différente dans les réglages techniques et dans la façon de travailler. On n'est plus à la traîne le vendredi. »