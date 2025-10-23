F1 : Lewis Hamilton dit stop, la décision à 1 milliard d’euros !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’amour aura duré 20 ans entre Christian Horner et Red Bull. La fin de leur partenariat a été prononcée en juillet dernier, mais la période d’inactivité de l’Anglais pourrait prendre fin l’année prochaine. La presse britannique fait état de la création d’une éventuelle douzième écurie gérée par Horner après le coup de gueule de Lewis Hamilton au sujet d’une arrivée de l’ex-patron de Red Bull chez Ferrari.

A l’été 2025, après 20 ans de collaboration avec Red Bull, Christian Horner a été remercié par la firme autrichienne. Cependant, si l’on se fie au Times, son retour dans le paddock de la Formule 1 pourrait avoir lieu dès avril 2026 soit au terme de son préavis contractuel. Du côté de chez Ferrari ? Le nom de l’Anglais est revenu avec insistance dans la presse dans l’optique de l’éventuelle succession de Frédéric Vasseur, Team Principal de la Scuderia.

Lewis Hamilton peste contre les rumeurs liant Ferrari à Christian Horner Ce qui n’a pas manqué d’agacer Lewis Hamilton. Pendant le week-end du Grand Prix des Etats-Unis en fin de semaine dernière, le pilote Ferrari a énoncé les propos suivants quant aux rumeurs affiliant Christian Horner à l’écurie transalpine. « Je ne sais pas d'où cela vient. Et je ne comprends pas qu'elle se répande. Fred (Vasseur) a été reconduit par la direction. C'est une décision assez claire. Je ne vous cache pas que toutes ces rumeurs perturbent pas mal le travail de l'équipe. Alors que nous sommes concentrés pour progresser. C'est là-dessus que tout le monde devrait écrire et travailler, pas écouter les rumeurs ».