F1 : Lewis Hamilton dit stop, la décision à 1 milliard d’euros !

L’amour aura duré 20 ans entre Christian Horner et Red Bull. La fin de leur partenariat a été prononcée en juillet dernier, mais la période d’inactivité de l’Anglais pourrait prendre fin l’année prochaine. La presse britannique fait état de la création d’une éventuelle douzième écurie gérée par Horner après le coup de gueule de Lewis Hamilton au sujet d’une arrivée de l’ex-patron de Red Bull chez Ferrari.
A l’été 2025, après 20 ans de collaboration avec Red Bull, Christian Horner a été remercié par la firme autrichienne. Cependant, si l’on se fie au Times, son retour dans le paddock de la Formule 1 pourrait avoir lieu dès avril 2026 soit au terme de son préavis contractuel. Du côté de chez Ferrari ? Le nom de l’Anglais est revenu avec insistance dans la presse dans l’optique de l’éventuelle succession de Frédéric Vasseur, Team Principal de la Scuderia.
Lewis Hamilton peste contre les rumeurs liant Ferrari à Christian Horner
Ce qui n’a pas manqué d’agacer Lewis Hamilton. Pendant le week-end du Grand Prix des Etats-Unis en fin de semaine dernière, le pilote Ferrari a énoncé les propos suivants quant aux rumeurs affiliant Christian Horner à l’écurie transalpine. « Je ne sais pas d'où cela vient. Et je ne comprends pas qu'elle se répande. Fred (Vasseur) a été reconduit par la direction. C'est une décision assez claire. Je ne vous cache pas que toutes ces rumeurs perturbent pas mal le travail de l'équipe. Alors que nous sommes concentrés pour progresser. C'est là-dessus que tout le monde devrait écrire et travailler, pas écouter les rumeurs ».
Une douzième équipe en Formule 1 portée par Christian Horner ?
Quel avenir pour Christian Horner ? Va-t-il reprendre les rênes d’une écurie déjà existante ? Cadillac va être la 11ème équipe du paddock en 2026, mais un douzième membre porté par un projet à 1,5Md€ pourrait revenir à l’iconique dirigeant de Red Bull si l’on en croit The Times. Ledit fonds des investisseurs seraient déterminés à mettre sur pied une toute nouvelle écurie de Formule 1.
Et pour ce faire, un dîner se serait déroulé ces derniers jours entre Christian Horner, Zak Brown (patron de McLaren) et Mohammed Ben Sulayem (président de la FIA) au cours duquel un appel d’offres pour une douzième équipe de Formule 1 aurait été un sujet de discussion. Ben Sulayem, comme rapporté par f1i ne serait pas contre le retour aux affaires de Christian Horner, au contraire…